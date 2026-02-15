1p

Az OTP meglepő területen válik meg kétszáz dolgozójától

mfor.hu

A Digitális Divíziót karcsúsítják.

A bank kommunikációs osztálya a Telexnek azt írta, hogy „a siker fenntarthatósága és a kivívott versenypozíció biztosítása megköveteli, hogy a bank a következő időszakban több figyelmet fordítson a működés egyszerűsítésére és a költséghatékonyság javítására.” Ennek érdekében újrapriorizálják a digitalizációs programokat és racionalizálják az alkalmazott technológiákat,

„illetve a változások érintik a bank Digitális Divíziójának létszámát is, amely közel 200 fővel fog csökkenni. A lépések célja egy, a jelenleginél is hatékonyabb, jövőorientált, így fenntartható működés kialakítása, amely hosszú távon is támogatja a bank stratégiai céljait és a fejlesztési hatékonyság növelésén keresztül szolgálja az ügyfélélmény további erősítését.”

A Telexhez eljutott információk szerint a dolgozók tájékoztatása már a napokban várható.

Egyre inkább mérvadó a virtuális jelenlét
Fotó: OTP

