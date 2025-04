Az OTP új vezérigazgatója elárulta, mire készül

Ahogy arról korábban beszámoltunk: Dr. Csányi Sándor kezdeményezésére az OTP Bank Nyrt. igazgatóságának döntése értelmében különválasztják az OTP elnöki és vezérigazgatói feladatkörét. Harminchárom év elnök-vezérigazgatói szerep után Dr. Csányi Sándor a bank Igazgatóságának elnökeként folytatja munkáját, a vezérigazgatói feladatokat Csányi Péter, az OTP Bank Digitális Divíziójának vezérigazgató-helyettese, a bank Igazgatóságának tagja veszi át.

Kapcsolódó cikk Nagy változás az OTP-nél: nem Csányi Sándor lesz a vezérigazgató Csányi Sándor marad az OTP első embere.

A bank közleményéből most újabb részletek derülnek ki. Dr. Csányi Sándor az igazgatóság elnökeként a továbbiakban is ellátja az OTP Csoport stratégiai vezetési feladatait, beleértve a növekedési és fejlesztési irányvonalak meghatározását, a menedzsment tagjainak, valamint a leánybankok vezetőinek kinevezési és felmentési döntéseit is.

A vezérigazgatói feladatkört a Magyar Nemzeti Bank szükséges engedélyeinek birtokában 2025. május 1-től Csányi Péter, az OTP Bank Digitális Divíziójának vezérigazgató-helyettese, a bank igazgatóságának tagja veszi át.

Az OTP részvényeivel egyébként pénteken nagy forgalom mellett, 2 százalékos emelkedéssel kereskednek a Budapesti értéktőzsdén. Friss árfolyamok a Privátbankár Árfolyamkeresőben >>

Régi OTP-s az új vezérigazgató is

Csányi Péter 2016-ban csatlakozott az OTP Bankhoz a Digitális Értékesítési és Fejlesztési Igazgatóság ügyvezető igazgatójaként, majd 2019-től egy, 2021-től két, agilisan működő fejlesztési és működtetési terület vezetéséért is felelt. 2021 márciusától az OTP Bank vezérigazgató-helyettese, a Digitális Divízió vezetője. 2021. április 16-tól az OTP Bank igazgatóságának tagja, 2020-tól a horvátországi OTP banka d.d. Felügyelő Bizottságának elnöke, emellett az OTP Mobil Kft. Felügyelő Bizottságának tagja, a PortfoLion Zrt. igazgatóságának tagja, a Magyar Bankszövetség Digitalizációs Munkacsoportjának vezetője, a Mastercard European Advisory Board tagja és az IVSZ Digitális Vállalkozások Szövetségének digitális transzformációért felelős alelnöke.

Csányi Péter, aki május 1-jétől az OTP Bank vezérigazgatója lesz, egy korábbi konferencián.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Csányi Péter 2006-ban a londoni City University gazdaságtudományi szakán diplomázott, majd 2007-ben a madridi IE Business School-ban tett pénzügyi mesterdiplomát, illetve 2015-ben az amerikai Kellogg School of Management-en szerzett Master of Business Administration (MBA) diplomát. Pályafutását 2006-ban a Merrill Lynch londoni irodájában kezdte, ahol pénzügyi szervezetek vállaltfinanszírozási projektjein dolgozott. 2007-2011 között a Deutsche Bank londoni irodájában volt kezdetben elemző, majd vállalatfinanszírozási területen pénzügyi tanácsadó. 2011-2016-ig a McKinsey & Company Inc. tanácsadó cégnél dolgozott, többségében banki projekteken, szenior tanácsadóként.

Az első nyilatkozatok

„Nagy megtiszteltetés, hogy átvehetem az OTP Bank vezérigazgatói feladatait. Ezzel egy már kipróbált és bevált működés emelkedik magasabb intézményi szintre, hiszen 2023 óta az OTP Bank Executive Steering Committee-jének (operatív vezetői bizottság) elnökeként én felelek az operatív működést érintő döntések jelentős részének koordinációjáért. Arra számítok, hogy vezérigazgatóként hozzá tudok járulni a hatékony működéshez szükséges még gyorsabb és még jobb minőségű döntéshozatalhoz, hiszen mostantól jobban eloszlik a stratégiai és az operatív irányításra szánt vezetői figyelem”

– mondta Csányi Péter az OTP Bank közgyűlésén a vezérigazgatói kinevezéséről.

„A következő években is az OTP aktív stratégia vezetője leszek az igazgatóság elnökeként. Nagy lehetőséget látok a további akvizíciós növekedésben, valamint a hatékonyságunk javítását célzó digitális- és hagyományos fejlesztésekben, és ezek irányairól változatlanul a bank igazgatósága fog dönteni. Az elmúlt kilenc évben Csányi Péter irányítása mellett az OTP Bank megerősítette digitális vezető szerepét, és az elmúlt másfél évben a bank operatív vezetői bizottságának elnökeként igazolta, hogy turbulens környezetben is biztonságosan képes irányítani az OTP Csoport működését.”

– mondta Dr. Csányi Sándor az OTP Bank részvényeseinek tett bejelentésekor.

Megvan az új vezérhelyettes is

A közleményből az is kiderül: a bank Digitális Divízióját májustól Sebők András fogja vezetni, aki jelentős vezetői tapasztalattal és erős informatikai háttérrel, 14 éves banki és 8 éves tanácsadói gyakorlattal érkezik az OTP-hez a McKinsey tanácsadócégtől.