Az UniCredit viheti a második legnagyobb német bankot

Az olasz UniCredit bank hivatalos felvásárlási ajánlatot nyújtott be a német Commerzbankra – jelentette be az UniCredit hétfőn. Az UniCredit leszögezte, hogy Németország második legnagyobb bankjának összes részvényét megvásárolná. Az UniCredit már most is a Commerzbank legnagyobb részvényese. Tavaly decemberben az UniCredit Csoport azt közölte, hogy csaknem 28 százalékra növelte a Commerzbankban lévő részesedését.

Kevesebb, mint fél UniCredit részvény járhat

Ezt megelőzően, szeptemberben az olasz vállalat közvetlenül a német kormánytól vásárolta meg a részvények 4,49 százalékát, majd később megszerezte 11,5 százalékát. Az átváltási arányt a napokban ismertetik, de az ügyre rálátó források szerint a frankfurti pénzintézet tulajdonosai várhatóan 0,485 új UniCredit részvényt kapnak minden egyes Commerzbank részvényért.

Amennyiben így lesz akkor ez 30,80 eurós Commerzbank részvényenkénti árnak, vagyis a pénteki záróárhoz képest 4 százalékos prémiumnak fel meg. (MTI)