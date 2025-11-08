Az űr- és védelmi ipari együttműködésről tárgyalt a 4iG-vezér Washingtonban

3p
A 4iG elnöke szerint a washingtoni vizit mérföldkő.

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke és Magyarország a nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete Washingtonban tárgyalt az Orbán Viktor miniszterelnök által vezetett hivatalos delegáció tagjaként.

A vállalat elnöke, aki közösségi oldalán számolt be a történésekről, úgy véli, hogy a látogatás mérföldkőnek számít a magyar–amerikai együttműködésben az űr- és védelmi ipar területén. Orbán Viktor ugyanis bejelentette, hogy Donald Trump amerikai elnökkel megállapodás született a közös kezdeményezések előmozdításáról ezekben a stratégiai iparágakban. 

Jászai Gellért szerint a bejelentés megerősíti az Egyesült Államokban folytatott, ipari kapcsolatok elmélyítését célzó több hónapos előkészítő munka eredményét, és egyértelmű mandátumot ad a kulcsfontosságú űr- és védelmi megállapodások véglegesítésére. 

A tervezett együttműködések így tovább erősíthetik a magyar innováció és a 4iG Csoport nemzetközi szerepét, és megalapozzák azokat a kulcsfontosságú űr- és védelmi megállapodásokat, amelyek kézzelfogható gazdasági előnyöket hozhatnak a felek számára az elkövetkező hónapokban, írja a csoport elnöke.

Ennek keretében Jászai Gellért Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel, az űr- és védelmi ipari ökoszisztémáért felelős tárcavezetővel közösen tárgyalásokat folytatott a Lockheed Martin vezetésével, köztük Howard Bromberggel, a rakéta- és tűzvezetési üzletág alelnökével. A megbeszélés során a jövőbeni üzleti együttműködés további lépéseit vitatták meg.

A delegáció a SpaceX vezetőivel, köztük Stephanie Bednarekkel, a vállalat kereskedelmi értékesítésért felelős alelnökével is egyeztetett.

A 4iG Space and Defence Technologies által indított HUSAT-programhozkapcsolódó együttműködési lehetőségekről, illetve a további kettős felhasználású és műholdas képességekről.

A HUSAT  keretében a 4iG 2032-ig egy geostacionárius távközlési és nyolc alacsony Föld körüli pályán működő műhold felbocsátását tervezi, amelyek biztonságos adatkommunikációs, földmegfigyelési és védelmi kapacitásokat biztosítanak. A cég szerint a program kulcsszerepet játszik Magyarország űripari szuverenításánakerősítésében, valamint a nemzetközi együttműködések bővítésében.

Emellett Stephen O'Bryannel, a Northrop Grumman alelnökével is sor került stratégiai megbeszélésre, amely a lőszertechnológiai és légvédelmi fejlesztések, valamint a közös üzleti lehetőségek feltérképezésére irányult.

Paks

38 milliárdért vesz nukleáris üzemanyagot Paks az amerikaiaktól

A magyarországi nukleáris üzemanyag-ellátás diverzifikálása érdekében november 7-én szerződést kötött az MVM Csoport és a Westinghouse Electric Company. Ennek értelmében az amerikai partner hosszú távú, stabil ellátást biztosít a Paksi Atomerőmű számára Európában gyártott VVER üzemanyaggal – közölte az MVM Csoport.

