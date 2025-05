Az űriparban is előrébb lépne a 4iG

Richard Grenell a 4iG Csoport tanácsadó testületének tagja amerikai diplomata, aki jelenleg Donald Trump elnök különleges missziókért felelős megbízottja. Grenell a John F. Kennedy Központ elnöke is. Grenell korábban Donald Trump elnök kabinetjében az Egyesült Államok 18 hírszerző ügynökségét felügyelő megbízott nemzeti hírszerzési igazgatóként, valamint az Egyesült Államok németországi nagyköveteként és a szerbiai és koszovói béketárgyalásokért felelős elnöki különmegbízottként is tevékenykedett. Grenell megkapta az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Érdemérmét, a nemzet legmagasabb biztonsági kitüntetését, valamint Becsületrendet Koszovótól és Szerbiától.

Folytatja Washingtoni programját Jászai Gellért, a 4iG elnöke, aki szerdán Mike Haridopolos képviselővel, az Űr- és Repüléstechnikai Albizottság elnökével folytatott tárgyalásokat. A találkozón részt vett Takács Szabolcs, Magyarország washingtoni nagykövete is. A megbeszélésen a felek a magyar és az amerikai űripari vállalatok közötti lehetséges partnerségeket és együttműködési lehetőségeket tekintették át az üzleti és technológiai területeken – közölte Linkedin-oldalán a magyar cégvezető.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!