Az utolsó pillanatban hajolt el a gigasztrájk elől a Samsung

Több tízezer dolgozó csatlakozott volna a 18 napra tervezett sztrájkhoz a Samsungnál, de órákkal a munkabeszüntetés előtt sikerült megegyezniük a vállalattal. A Samsung számításai szerint akár 20 milliárd dollárt is bukhatott volna az elégedetlenség miatt, ráadásul a dolgozók egy része akár át is mehetett volna a konkurenciához, például az óriási jutalmakat fizető SK Hynixhez – írja a Hvg.

A Samsung beleegyezett abba, hogy a nyereségének 10,5 százalékát részvények formájában alkalmazotti bónuszként, további 1,5 százalékát pedig készpénzben osztja szét. Az új bónuszprogram az egyszeri kifizetés helyett tíz évig folytatódik, feltéve, hogy a meghatározott profitcélok teljesülnek. Az alkalmazottak valószínűleg 2027 elején kapják meg a bónuszokat.

A megállapodás lehetővé teszi a dolgozók számára, hogy a részvények egyharmadát azonnal, a fennmaradó részt pedig két év alatt, részletekben értékesítsék. A Bloomberg számításai szerint átlagosan 340 ezer dollár jut így dolgozókként. Azonban nem arról van szó, hogy mindenki kap egy táskányi készpénzt.

Elemzők becslése szerint a Samsung 2026-os üzemi nyeresége a hétszeresére, 218 milliárd dollárra is nőhet. A példátlan profit hátterében az áll, hogy a mesterséges intelligencia gyakorlatilag új aranylázat indított el a félvezetőiparban. A fellendülés középpontjában álló munkavállalók pedig azzal érvelnek, hogy mivel ők a hardver aktív előállítói, megérdemlik a nyereség egy részét.

A memóriachip részleg ugyan masszívan nyereséges, de más részlegeknél (foundry, azaz a bérgyártás, logikai chipek, néhány mobilos üzletág) már közel sem ennyire kedvező a helyzet. Emiatt pedig további konfliktusok lehetnek a Samsungnál.