1p
Vállalatok 4iG IT-piac Űrtevékenység Üzbegisztán Jászai Gellért

Az üzbég kormányfő-helyettessel tárgyalt a 4iG vezetője

mfor.hu

A telekommunikáció mellett szóba került az űripar és az Üzbegisztán–Magyarország Befektetési Alap is.

Az üzbég miniszterelnök-helyettessel, Jamshid Khodjaevvel tárgyalt a 4iG elnök-vezérigazgatója, Jászai Gellért – írja az Mfornak küldött közleményében a vállalat. A megbeszélések középpontjában a telekommunikációs és digitális infrastruktúra fejlesztése állt.

Kiemelt figyelmet kaptak a közös IT-fejlesztések, a műholdas és geoanalitikai megoldások, valamint az üzbegisztáni IT Parkkal és az Uzbekcosmos-szal, az ország űrtevékenységért felelős állami ügynökséggel kialakítható partnerségek.

Az egyeztetések során szó esett az Üzbegisztán–Magyarország Befektetési Alap lehetőségéről is, amely a jövőbeni közös projektek és kiemelt ágazatok fejlesztésének egyik lehetséges finanszírozási eszközeként szolgálhat.

„A 4iG Csoport hosszú távú stratégiájában Üzbegisztán kiemelt piac, a tárgyalások megerősítették a felek szándékát a partnerség további mélyítésére” – áll a cég közleményében.

Milyen kockázatokra kell felkészülniük a HR vezetőknek egy bizonytalan gazdasági környezetben?

Az elmúlt évek gazdasági változásai – infláció, munkaerőpiaci átalakulás, szabályozási módosítások – egyre nagyobb kihívás elé állítják a vállalatok HR és pénzügyi vezetőit. A HR ma már nem csupán adminisztratív funkció: stratégiai szerepe van a vállalati stabilitás, a költségtervezés és a kockázatkezelés szempontjából is. Egy bizonytalan gazdasági környezetben a HR vezetőknek több olyan tényezőre is fel kell készülniük, amelyek közvetlenül hatnak a szervezet működésére.

Nagy, és egyben kicsi dobásra készül a Tesla

Meglépik, amiről már évek óta pusmognak?

Döntöttek: ennyi osztalékot fizethet a Magyar Telekom

Megtartották a közgyűlést.

Elindult a parkolás a Mol Move applikációban

2026. április 7-től a felhasználók már parkolást is indíthatnak a Mol Move mobilapplikáción keresztül. Az új funkció egy újabb lépés a Mol azon törekvésében, hogy az autósok mindennapjait egyszerűbbé, kényelmesebbé és kiszámíthatóbbá tegye egyetlen, integrált platformon keresztül. A fejlesztés operációsrendszertől függően, fokozatosan válik elérhetővé a felhasználóknál.

Nyolc új Toyota-modell érkezik 2026-ban Magyarországra

Erős első negyedévről, 23 százalékos növekedésről számolt be a Toyota a magyarországi újautó-piacon: a japán márka 5109 személyautót és kisteherjárművet helyezett forgalomba 2026. első három hónapjában.

Itt a nagy bejelentés: műholdja lesz Magyarországnak

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. négy jelentős stratégiai űr- és védelmi ipari megállapodást írt alá – közölte a cég a tőzsde honlapján.

Végleg eltűnik Hosszú Katinka legrégebbi cége

A legrégebbi céges érdekeltség beolvad az úszónő legnagyobb, az úszóiskolát is üzemeltető vállalkozásába.

Őrült tempóban jönnek be a használt nyugatira autók Magyarországra

Márciusban a DataHouse adatai szerint 13 648 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami a valaha mért harmadik legnagyobb havi érték, és több mint 30 százalékos bővülést jelent a tavaly márciusi 10 491-es mennyiséghez képest.

A nyártól még többet repülhetünk majd ebbe a távol-keleti fővárosba

A Korean Air után a Dél-Koreai Köztársaság második legjelentősebb légitársasága, az Asiana Airlines is közvetlen járatokat indít Budapest és Szöul között, heti három alkalommal – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Tovább terjeszkedik Kína a magyar autópiacon

Megérkezett Magyarországra a BAIC autómárka. A kínai autóipar egyik meghatározó szereplőjének modelljeit áprilisban kezdik forgalmazni a magyar piacon – tájékoztatta a hivatalos magyarországi importőr BAIC Magyarország az MTI-t.

Együttműködő partnerünk: 4iG