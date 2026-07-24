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Vállalatok

Azonnali hatállyal bezárják a Mészáros-csoporthoz tartozó oroszlányi hulladékkezelőt

mfor.hu

Visszavonta a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. oroszlányi telephelyének környezetvédelmi engedélyét a másodfokú hatóság, és azonnali hatállyal megtiltotta a működését – tájékoztatott Bögi Viktória, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkára.

A szaktárca államtitkárának tájékoztatása szerint a hatósági felülvizsgálat során megállapították, hogy a telephelyen előállított, fedőanyagként használni kívánt anyagok szennyezőanyag-tartalma jelentősen meghaladta a biztonságos mértéket. Ez a működés közvetlenül veszélyeztette a környező talajt, valamint a felszín alatti vizeket.

„A korábban tapasztalt jogszabálysértések, az ismételt benzolszennyezések és a legutóbbi olajkiömlés végleg bebizonyították, hogy ez a működés fenntarthatatlan és veszélyes” – írta Bögi Viktória a Facebook-oldalán.

Szigorú határidőket kaptak a hulladék elszállítására

A határozat azonnal végrehajtható, így a Mészáros-csoporthoz tartozó cégnek haladéktalanul fel kell függesztenie a tevékenységét. A döntés értelmében a vállalkozásnak 60 napon belül el kell szállítania a telephelyen eddig felhalmozott teljes hulladékmennyiséget, szeptember végéig pedig be kell nyújtania a hatóságnak a létesítmény végleges megszüntetésére vonatkozó részletes terveket.

Az oroszlányi telephelyen nem ez volt az első környezetvédelmi fennakadás. Április végén a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal egy üzemi balesetet követően már ideiglenesen megtiltotta egyes technológiák folytatását, valamint a hulladékok beszállítását és átvételét. Akkor a vállalatcsoport jelezte, hogy a talajvíz szennyeződésére utaló jeleket észleltek a monitoringterületen, ám a népegészségügyi szakhatóság akkori állásfoglalása szerint közvetlen közegészségügyi vagy járványügyi kockázat nem merült fel.

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