Azonnali hatállyal elküldték a magyar SAP vezérigazgatóját

Azonnali hatállyal távozik az SAP Hungary szoftvercég ügyvezető igazgatója, Pintér Szabolcs – értesült a Telex, a portál kérdésére a cég is megerősítette ezt.

A cikk szerint egy, a cég amerikai szárnyánál tavaly kirobbant szexuális visszaélési ügy után átvilágították a teljes cégcsoportot, ez a vizsgálat jutott végül olyan eredményre, amely alapján menesztették a felső vezetés két tagját.

A portál értesülése szerint a magyar szárnynál nem szexuális visszaélés történt, hanem egy tavalyi céges rendezvényről szóló levelezésben találtak az amerikai sztenderdekkel mérve aggályos megfogalmazásokat, emiatt kellett távoznia az ügyvezetőnek. Pintér 2007 óta dolgozott az SAP-nál, 2019-ben lett az SAP Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.