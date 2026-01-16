3p

Vállalatok Közösségi közlekedés MÁV Zrt.

Azt mondja a MÁV-vezér, hogy nagyot javult a magyar vasút

mfor.hu

Sok érdekesség olvasható ki 2025 utolsó hónapjának menetrendszerűségi statisztikájából, de a lényeg: bár az ünnepi időszak közlekedési csúcsszezonnak számít nálunk, a pontosságunk nem romlott, hanem még érdemben javult is – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója pénteken.

„Köszönet érte minden kollégámnak!” – írta Hegyi Zsolt a Facebook-oldalán.

A MÁV-csoport közleménye szerint 2025 decemberében 83,57 százalékos menetrendszerűséggel közlekedtek a vonatok, ami az előző hónapnál majdnem 7 százalékkal, 2024 decemberénél pedig több mint 5 százalékkal kedvezőbb adat.

Az ünnepi forgalom csúcspontján, karácsony és szilveszter időszakában mintegy 3 százalékkal közlekedtek nagyobb pontossággal a vonatok, mint az előző évben. Karácsony második napja pedig rekordmagas, 90 százalékos végállomási pontosságú vonatközlekedéssel zárult a vasúttársaság szerint.

Emellett – teszik hozzá – minden idősávban csökkenteni tudták a késett vonatok számát. Ezzel párhuzamosan mérséklődött a késési biztosításban érintett, 20 perc feletti pontatlanságok mennyisége is: a vonatok mindössze 2,5 százaléka közlekedett 20 percet elérő vagy meghaladó késéssel, ami több mint 1 százalékponttal kedvezőbb az éves adatnál.

Pontosabbak a vonatok?
Fotó: Facebook/Hegyi Zsolt

A javulás területileg egyenletes, a hálózat egészére jellemző volt: az összes fővonal menetrendszerűsége javult novemberhez képest, míg Békéscsaba, Miskolc, Hidasnémeti, Sátoraljaújhely, Keszthely, Nagykanizsa, Tapolca és a budapesti elővárosi régióban Veresegyház felé kiemelkedő arányban vált pontosabbá a vonatok közlekedése – köszönhetően több nyári és őszi pályafenntartási munkálatnak, illetve az IC-vonatokat nagy számban továbbító nagy teljesítményű, korszerű villanymozdonyoknak.

Decemberben az autóbuszok közlekedése a szokásos mintázatot követte: a hónap első kétharmadában az igen magas ünnepek előtti közúti forgalom miatt alacsonyabb, majd a december 24-31. közötti napokon magas menetrendszerűség volt jellemző. A budapesti agglomerációs járatok pontossága ugyanakkor romlott 2024 utolsó hónapjához képest, olvasható a közleményben.

A HÉV a megszokott módon 99,7 százalékon teljesített, még a nyugdíjas korú FényHÉV-ek is pontosan közlekedtek.

Az év végi távolsági forgalom volumenét jelzi a közel 1 millió eladott vasúti helyjegy, a Hajdú-Bihar vármegyebérlet eladásainak megugrása pedig annak köszönhető, hogy karácsony óta elfogadják a vármegyebérleteket a Debreceni Közlekedési Vállalat villamosain, trolijain, buszain is, közölte a MÁV-csoport.

