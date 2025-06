Baj van egy népszerű autómárkánál – magyarok is érintettek lehetnek

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A 2009 és 2019 között gyártott Citroën C3 vagy DS3 modellek tulajdonosai a forgalmi engedélyben szereplő gyártási év, vagy a Citroën weboldalán elérhető alvázszám ellenőrző felület segítségével tudnak meggyőződni arról, hogy gépkocsijuk érintett-e ebben a kampányban, és természetesen a Citroën márkakereskedésekben is érdeklődhetnek.

Ha az ön autója is érintett, kövesse az utasításokat! Fotó: Depositphotos

Az érintett gépkocsik tulajdonosai közvetlen értesítést is kapnak a hatóságtól, hogy azonnal függesszék fel gépjárművük használatát, és keressék fel a márkakereskedői hálózatot az ingyenes javítás mielőbbi elvégzése érdekében, de járművük érintettségét ellenőrizzék maguk is – írják a közleményben.

A Stellantis járműipari konszern Európa-szerte „stop-drive” kampányt jelentett be a Takata légzsákkal szerelt, 2009 és 2019 között gyártott Citroën C3 (második generációs) és DS3 (első generációs) modellekre vonatkozóan, e szerint a gépkocsi használatát fel kell függeszteni és azonnal fel kel keresni egy márkaszervizt – közölte a Citroen márka magyarországi importőre, a C Automobil Import Kft. A kampány 24 európai országot érint, közöttük Magyarországot.

