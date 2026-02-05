Bajban a magyar Spar, lépni kellett az anyacégnek

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. osztrák anyavállalata tavaly decemberben 30 milliárd forintos tőkeemelést hajtott végre, hogy kisegítse magyar leánycégét. A tőkeinjekciót a tőketartalékba helyezték, és nagy valószínűséggel azt a célt szolgálta, hogy megakadályozza a társaság saját tőkéjének negatívba fordulását – írja a Portfolio.

A vállalat saját tőkéje nagy visszaeséssel 10,7 milliárd forintra csökkent 2024 végére, így ha a veszteségek az elmúlt időszakban megszokott mértékűek maradnak, akkor könnyen negatívba fordulhatott volna a cég saját tőkeállománya.

A 2025-ös adatokat ugyan még nem ismerjük, de a cég 2022-ben 13,1 milliárd forint, 2023-ban pedig 18,3 milliárd forint, míg 2024-ben 24,7 milliárd forintos veszteséget könyvelhetett el, miközben 2024-ben 34,2 milliárdnyi kiskereskedelmi különadót fizetett.

A Vakmajom gazdasági Facebook-oldal posztja szerint a cég veszteségeit elsősorban a 4,5 százalékos különadó, illetve újabban az „irreálisan alacsony”, 10 százalékos hatósági árrés okozza. A szerző szerint a Spar az Orbán-kormány bukásában bízva „viseli el a havi 1,5-2 milliárd forintos veszteséget, és tesz be 30 milliárdot”, miközben be is peretle a magyar államot a különadó miatt.