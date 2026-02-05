2p
Vállalatok Adó Kiskereskedelem Spar

Bajban a magyar Spar, lépni kellett az anyacégnek

mfor.hu

A különadó és az árrésstop okozza a bajt?

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. osztrák anyavállalata tavaly decemberben 30 milliárd forintos tőkeemelést hajtott végre, hogy kisegítse magyar leánycégét. A tőkeinjekciót a tőketartalékba helyezték, és nagy valószínűséggel azt a célt szolgálta, hogy megakadályozza a társaság saját tőkéjének negatívba fordulását – írja a Portfolio.

A vállalat saját tőkéje nagy visszaeséssel 10,7 milliárd forintra csökkent 2024 végére, így ha a veszteségek az elmúlt időszakban megszokott mértékűek maradnak, akkor könnyen negatívba fordulhatott volna a cég saját tőkeállománya. 

A 2025-ös adatokat ugyan még nem ismerjük, de a cég  2022-ben 13,1 milliárd forint, 2023-ban pedig 18,3 milliárd forint, míg 2024-ben 24,7 milliárd forintos veszteséget könyvelhetett el, miközben 2024-ben 34,2 milliárdnyi kiskereskedelmi különadót fizetett.

A Vakmajom gazdasági Facebook-oldal posztja szerint a cég veszteségeit elsősorban a 4,5 százalékos különadó, illetve újabban az „irreálisan alacsony”, 10 százalékos hatósági árrés okozza. A szerző szerint a Spar az Orbán-kormány bukásában bízva „viseli el a havi 1,5-2 milliárd forintos veszteséget, és tesz be 30 milliárdot”, miközben be is peretle a magyar államot a különadó miatt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem minden vállalatot érint a rezsistopos különadó

Kimaradnak Mészáros Lőrinc, az MVM és az E.ON elosztócégei.

Befektetőkkel tárgyalnak a Dunaferr-ről

Ezt Lázár János mondta. 

Elon Musk újabb megdöbbentő rekordot döntött meg

Elon Musk újabb megdöbbentő rekordot döntött meg

Félelmetes vagyonnal rendelkezik.

A KELER rontotta le a BÉT tavalyi eredményét

A KELER rontotta le a BÉT tavalyi eredményét

Csökkent a nettó eredmény a növekvő árbevétel ellenére.

Megvan az engedély – csütörtökön hivatalosan megkezdődhet Paks II. építése

Megvan az engedély – csütörtökön hivatalosan is megkezdődhet Paks II. építése

Megadta az engedélyt az első beton kiöntésére a Paks II. projektben az Országos Atomenergia Hivatal (OAH).

Kiszakadt a Borháló, de van, aki foltozná

Kiszakadt a Borháló, de van, aki foltozná

Több tucat borászt értesítettek, hogy nem tudja őket maradéktalanul kifizetni az országos hálózattal rendelkező Borháló, mert a vagyona nem elég a tartozások fedezésére.

vasút, Városlőd-Kislőd

Május végén járhatnak végre a vonatok Ajka és Veszprém között

A MÁV 2024. decemberben 2025 nyárra ígérte a szakasz átadását. Végül körülbelül egy éves csúszással, idén május vége körülre valósul ez meg a legújabb ígéretek szerint.

A BYD szegedi gyárához kapcsolódó megbízást nyert a KÉSZ-csoport

A BYD szegedi gyárához kapcsolódó megbízást nyert a KÉSZ-csoport

Csaknem négymilliárd forint értékű vízépítési beruházást hajt végre.

Gránit Alapkezelő

A Gránit Alapkezelő Prémium Vagyonkezelési üzletága új vezetővel erősít

2026 januárjától Braun Márton tölti be a társaság prémium vagyonkezelési üzletágvezető pozícióját.

A finomító Rijekában

Az INA már teszteli a Rijekai Finomító új létesítményeit

Ez a Rijekai Finomítói fejlesztési projekt utolsó szakasza, mielőtt az egész egység üzembe áll, amely várhatóan márciusban kezdődik.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168