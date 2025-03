Bajban van a titokzatos csádi fintech guru magyar cége

A cikk szerint Developing Capital Corporation Hungary Kft. bő egy éve működik, a neve pedig nem véletlenül hasonlít a Developing Capital Corp. elnevezésű cégre, mivel az is Adam Medella vállalkozása, csak éppen az Csádban van bejegyezve, ott működik. A magyar cég azonban ehhez cégjogilag nem kötődik, annak nem leánycége, hanem Medella és üzlettársa tulajdonolja.

A céget 2023. december 27-én jegyezték be, érdemi tevékenységet így igazából 2024-ben folytathatott csak. A 3 milliós jegyzett tőkéjű cégről egyelőre annyi tudható, hogy ügyvezetője és egyedüli tulajdonosa a 48 éves Adam Medella, a közép-afrikai Csádból. A portál kiemelte, a cég azért érdekes, mert úgy tűnik, jelenleg ez az egyetlen csádi hátterű, Magyarországon bejegyzett, működő vállalkozás.

A hvg.hu vette észre , hogy nagyjából két hét alatt sem rendezte adóhiányát vagy hátralékát a Developing Capital Corporation Hungary Kft., így a budapesti vállalkozás március 12-én is szerepel még a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végrehajtás alatt álló cégekről vezetett listáján, a végrehajtást február 25-én indította a NAV Észak-budapesti követeléskezelési osztálya.

