Vállalatok Balásy Gyula Média

Balásy Gyula lemondott a médiacégeiről

mfor.hu

Kötelezettségvállalást tett közjegyző előtt.

A Kontroll videójában jelentette be Balásy Gyula médiavállalkozó, hogy a mai napon egy közjegyző előtt aláírt okiratban lemondott valamennyi rendezvényszervező, kommunikációs és médiacégében birtokolt tulajdonrészéről, valamint a személyes vagyona egy részéről is.

A bejelentés szerint a Polgári Törvénykönyv szabályai alapján egy közjegyző előtt aláírt okiratban közérdekű kötelezettségvállalást tett, amiben felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőkealapokban lévő vagyonát az állam számára.

A szerkesztőségünknek megküldött összefoglaló szerint a közokiratban Balásy négy cégről mond le:

a Lounge Design, a Lounge Event és New Land Media Kft.-kben lévő 100 százalékos üzletrészéről, valamint az utóbbi kettő cég 95 százalékos tulajdonában álló Visual Europe Zrt.-ben lévő üzletrészéről.

Kérdésre válaszolva ezek összértékét 80 milliárd forintra becsülte, ezen kívül a négy cégnek szerinte mintegy 100 milliárd forint értékű élő szerződései vannak és mintegy 15 milliárd forint a kintlévősége.

Balásy Gyula az interjúban elmondta azt is, hogy a cégei mellett felajánlja az államnak három magántőkealapban lévő több tízmilliárd forint értékű befektetési jegyeit is – derült ki a videóból.

 

