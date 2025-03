Balásy Gyuláék tolják a bormarketing kommunikációját is – hihetetlen összegért

Az állami Magyar Bormarketing Ügynökség Zrt. komplex kommunikációs ügynökségi, rendezvényszervezési és médiaügynökségi feladataival ismét Balásy Gyula cégeit, a New Land Média Kft.-t és a Lounge Design Kft.-t bízta meg. A szerződés hatályát a szerződés aláírásától, 2025. január 14-étől a keretérték kimerüléséig, de legfeljebb 2025. március 31-ig határozták meg.

A Rogán Antal tárcája alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatalon (NKOH) keresztül odaítélt megbízást a cégek a jelenleg is érvényben lévő, nettó 75 milliárd forintos kommunikációs keretszerződés egyik munkájaként kapták meg, az érték nettó 475 millió forint, amelynek 30 százaléka opciós keret – tehát a Magyar Bormarketing Ügynökség Zrt. az érték 70 százalékára vállalt biztos lehívást.

A hároméves keretszerződés 75 milliárd forintról szól

Most épp Kínában népszerűsítik a magyar bort

Rókusfalvy Pált 2022-ben nevezték ki bormarketingért felelős kormánybiztosnak. (És épp Rókusfalvy cége, a Roxer Kommunikációs Ügynökség Kft.t zárták ki abból a 24 milliárdos megbízásból, amit a New Land Media nyert meg a napokban a Nemzeti Kommunikációs Hivatal médiaügynökségi és kutatási feladatok ellátására kiírt tenderén. Kicsi a világ).

Rókusfalvy – aki Etyek első négycsillagos szállodájának is a tulajdonosa többek között – az ügynökség megalakulásakor példaként hozta fel nyugati szomszédunkat, ahol már 1986 óta létezik az osztrák bormarketing ügynökség. Rókusfalvy szerint Magyarországon sokáig nem volt igazi gazdája ennek a területnek.

A Bormarketing Ügynökség 2023 augusztusában indította el első belföldi kampányát. A Buborékok nyara elsősorban az Y és Z-generáció tagjait célozta meg, mert a kormánybiztos szerint a Z-generáció tagjai, a jövő borfogyasztói az alkoholmentes vagy részlegesen alkoholmentes italokat részesítik előnyben. A nehezebb, hordós, testesebb borok helyett inkább a buborékokat, a frissítő, könnyed, gyümölcsös, reduktív tételeket preferálják. Épp ezért a Magyar Bormarketing Ügynökség első kampányának főszereplői a buborékos borok, a pezsgők, a habzóborok és a fröccsök, valamint a bor-és pezsgőkoktélok voltak, amelyek (újra)felfedezésére hívta fel a figyelmet.

2023 végére aztán a 2023-2026-os Nemzeti Bormarketing Stratégia is elkészült.

2024-ben a magyar borok több nemzetközi eseményen is bemutatkoztak, köztük a hazai Hungarian Wine Summiton, az őszi Master of Wine túrán, valamint három nagy borászati és egy gazdasági szakkiállításon. Düsseldorfban, Veronában és Szöulban is jelen voltak, utóbbi helyszínen digitális influenszer kampány is támogatta Magyarország megjelenését. A hazai borokat a koreai és a kínai piacon is népszerűsítették. Az Egyesült Királyságban a furminttal és a magyar vulkanikus borokkal foglalkoztak részletesebben, miközben a német borszakértő, Konstantin Baum MW Tokajt és borvidékét ismertette meg a közönséggel.

A www.bormarketingugynokseg.com-ról időközben a www.bor.hu-ra költözött ügynökség honlapja szerint a Magyar Bor épp most, márciusban roadshow-ra indult Kínába, hogy bemutassa a hazai borágazat kiemelkedő üzeneteit, eredményeit. A közösségi márkát gondozó Magyar Bormarketing Ügynökség három városban – Sencsenben, Sanghajban és Pekingben népszerűsíti a hazai borokat.