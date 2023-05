Elkaszálta a bíróság a milliárdos, de sokak által utált balatoni beruházást

Már folyó építkezést nyiffantott ki ítéletével a Pécsi Közigazgatási Bíróság, amikor kimondta, hogy nem lehet megépíteni a Balatonföldvári Nyugati strand szinte kellős közepébe szánt 175 férőhelyesre tervezett vitorláskikötőt. Ezzel úgy fest, siker koronázza a kikötő építési engedélyét mintegy két és fél éve megtámadó Mosolygó Balatonföldvár Egyesület civil szervezetnek a projekt megakasztását célzó erőfeszítéseit.

A strand területén kora tavasszal három hektárnyi területen, 100 méteres partszakaszon annak ellenére megkezdődött a 2,5 milliárd forintra saccolt beruházás, hogy a szóban forgó bíróság tavaly szeptember eleji – a Helyi Építési Szabályzatra hivatkozó - tiltó határozata érvényben volt.

A beruházó Balabo Kft. terveihez annak idején a Veszprém Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi hatástanulmány nélkül, villámgyorsan megadta az engedélyt – írja a Magyar Hang. A Mosolygó Balatonföldvár Egyesület polgári per keretében támadta meg a projektet azzal, hogy a munkálatokat nem előzte meg társadalmi egyeztetés, elmaradt a kötelező környezetvédelmi hatástanulmány, és a kikötő strandra való beépítése ellenkezik a Helyi Építési Szabályzattal.

A Pécsi Közigazgatási Bíróság tavaly szeptember elején bizonyítottnak látta, hogy a két mólószár megvalósításával a Nyugati strand mintegy 100 méteres partszakaszán szűnik meg a fürdőzés lehetősége.

A beruházó

A 2015-ben december közepén természettudományi kutató-fejlesztő cégként bejegyzett Balabo Kikötőhasznosító és Üzemeltető Kft. 2021. február elején kapta mai elnevezését - nagyjából amikor kezdődött a földvári kikötő-saga. A két magyar magányszemély tulajdonolta kft.-ben 2019. október utolsó napján bukkant fel egyikük kilépésével tulajdonosként és ügyvezetőként a balatonföldvári illetőségű Deák Sándor Imre, akinek korábban például a Pizza Fortehoz is volt köze (testvére, most is vezető beosztású tisztségviselő) - derül ki az Opten céginformációs szolgáltató adataiból.

Őt 2022. december közepén követte a megmaradt eredeti tulajdonos helyén az elektromos hajó-báró, a reklámiparban is jól ismert Viszkei András János ugyancsak tulajdonosként és ügyvezetőként. , aki a látványra is sokkoló, a Balatonon ruhamos tempóban elterjedő hatalmas Wia elektromos - magyar viszonylatban - szuperjachtok gyártója. Viszkei a jachtüzem mellett érdekelt a Kenese és Akarattya között elhelyezkedő jachtkikötőt üzemeltető Balatonfői Yacht Club Kft.-ben is. A 2020. május vége óta főtevékenységeként ingatlan üzemeltetést jegyző társaságnak az elmúlt 4 évben értékesítésből nem származott bevétele, üzemi és adózás előtti eredménye egyaránt 1,88 millió forint volt.