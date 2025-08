Balszerencsés cégek akadtak a NAV horgára, most milliókért adnák el őket

Árverési cikkeink történetében még nem fordult elő, hogy egy villanyszerelő vállalkozás kerüljön kalapács alá – a budapesti Energetic Global Kft. esetében azonban erről van szó. A 2021-es alapítású cég esetében ez azért is némileg meglepő, mert egy alapvetően stabilan működő bizniszről van szó: a 2024-es üzleti évben 29 milliós árbevétel mellett 7,69 millió forintos adózott eredményt könyvelhetett el a cég, és kiemelkedő eladósodottságra utaló jelek sincsenek.

A NAV többször is próbálta eladni a vállalkozást, a becsült értéke az eljárások folyamán folyamatosan csökkent, az adóhivatal a legelső, 130,28 millió forintos szinthez képest mostanra mindössze 10 millió forintra csökkent a vélt érték. Az árverés augusztus 25-én indul, a nyitólicit 5 millió forint lesz az 51 százalékos részesedésért.

A tulajdonos cég Wéber Tamás érdekeltsége, aki egyébként az árverés alá kerülő cég kisebbségi tulajdonosa is, Wéber a Tolnatáj Televízió 2021-es tudósítása alapján az év tolnai vállalkozója lett az akkor még Drei – Wé Kft. néven futó vállalkozás ügyvezetőjeként.

Rendkívül érdekes ennek, a NAV árverési menüjében legalább harmadjára feltűnő vállalkozásnak a története, ugyanis a 2000-es alapítású CNC Machine Kft. nem elhanyagolható forgalmat bonyolít úgy is, hogy 2022 augusztusában a NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága Követeléskezelési Főosztályának, Követeléskezelési Osztálya lefoglalta a Risk Capital Kft. birtokában lévő többségi tulajdont. A cég ellen jelenleg két aktív végrehajtási eljárás van folyamatban, mindeközben viszont a 2024-es üzleti évben több mint 314 millió forintos árbevételt ért el, igaz, mindeközben brutális veszteséget is feljegyeztek: 150 milliós mínuszt könyvelhetett el a vállalkozás.

A 2017-es alapítású budapesti cég ingatlanértékesítéssel foglalkozik az Opten céginformációs adatbázisa szerint, és hosszú évek nullás árbevételt bonyolít, és minimális veszteséget, az viszont látszik, hogy a cégben így is jelentős érték van, a legutóbbi leadott, 2023-as beszámoló szerint saját tőkéje 61,6 millió forint volt, az eszközök sorában pedig összesen 158,1 millió forint szerepelt.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendszeresen próbál értékesíteni olyan cégeket, amelyek valamilyen okból felszámolás alá kerültek, legyen szó akár adótartozásról, tulajdonosi vitáról vagy hosszabb ideje húzódó jogi eljárásról. Gyakran előfordul, hogy a listára olyan cégek is felkerülnek, amelyek egyébként sokáig sikeresen működtek, ám valamilyen nehézségbe ütköztek, vagy meggyűlt a bajuk az adóhatósággal.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!