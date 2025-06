A BDPST Group közösen veszi meg a Duna-parti Budapest Marriott Hotelt

Az új tulajdonos a BDPST Group és a Gránit Alapkezelő által kezelt Diorit Magántőkealap szakmai konzorciuma. Az új pénzügyi és szakmai befektetők célja a szálloda további sikeres működtetése és a szolgáltatási színvonalának emelése, valamint a cégcsoport további egységeivel való szinergiák kihasználása – közölte a BDPST csoport.

Ismét magyar tulajdonba kerül a belvárosi Duna-parton található legendás Budapest Marriott Hotel, amely Finta József és Kovácsy László tervei alapján Hotel Duna InterContinental néven nyitotta meg kapuit 1969 szilveszter estéjén – tették hozzá.

A Budapest Marriott Hotelből szép kilátás nyílik

Fotó: X/@marriotthungary

Közös vétel

A tranzakció keretében a Budapest Marriott Hotelt tulajdonló Duna Szálloda Zrt.-t a BDPST Group által alapított BDPST Corso Béta Kft. és a Gránit Alapkezelő által kezelt Diorit magántőkealap projektcége, a Liberty Beta Corso Kft. veszi meg közösen.

A tranzakció teljesülése a szokásos zárási feltételekhez, többek között a hatósági jóváhagyásokhoz kötött. A szálloda a tulajdonosváltást követően is a Marriott International üzemeltetésében működik tovább.

„A BDPST Group folyamatosan mérlegeli a befektetési lehetőségeket itthon és a régióban egyaránt. A Budapest Marriott Hotel értékesítése kapcsán megkeresték a társaságunkat, és mivel a hotel illeszkedik a budapesti szállodapiaci elképzeléseinkbe, végül az ajánlatadás mellett döntöttünk. Ez az egyik legjobb adottságú hotel a városban, komoly potenciált látunk a működtetésében, amely nem mellékesen csoport szintű szinergiákra ad lehetőséget a többi belvárosi egységünkkel. Szakmai és pénzügyi befektetőként azon dolgozunk majd, hogy hosszú távon is sikeresen működjön a jövőben a Budapest Marriott Hotel” – mondta Tiborcz István, a BDPST Group tulajdonosa. Hozzátette: a Budapest arculatát is meghatározó szálloda jövőbeli sikere a teljes belváros számára pozitív hatással bír gazdasági és turisztikai szempontból is.

Kapcsolódó cikk Így szerepeltek a magyar hotelek A naptár átírta a menetrendet.

„A Gránit Alapkezelő számára mindig elsődleges szempont az általa kezelt alapok esetében, hogy perspektivikus, a befektetők számára hosszú távú üzleti értéket teremtő projektbe fektessen. Ennél a tranzakciónál is ez történt: a Budapest Marriott Hotel a főváros turizmusának évtizedek óta emblematikus szállodája, amely Budapest top lokációjában található, és stabil jövedelemtermelő képességgel rendelkezik, miközben páratlan adottságainak köszönhetően nagy lehetőségek is rejlenek benne” – hangsúlyozta Mikesy Álmos, a vevőt képviselő Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója.