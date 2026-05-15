Becsődölt egy utazási iroda, több mint 200 magyar károsult alapított csoportot

A Kormányhivatal nem kapott olyan információt, hogy a cég ne lenne képes visszafizetni az utasoknak a befizetett összegeket. Emiatt eddig a biztosítónak sem adtak engedélyt a kártérítésre.

Hiába növekedett jelentősen a Travel Teachers utazási iroda forgalma, az utasokat csütörtökön e-mailben értesítette a csődről K. Katalin ügyvezető és a tulajdonos – számolt be az Utazómajom.

Az irodához tartozó Kft. utazásszervezői tevékenységi engedélyét még április 30-án vonta vissza a kormányhivatal, az elmúlt két hétben tehát nem működhettek jogszerűen. K. Katalin arról írt, hogy a cég szakmai vezetője március 24-től nem állt rendelkezésre, pedig ez kötelező feltétele a működésnek.

Az utazási iroda forgalma eközben jelentősen növekedett, amely miatt szükségessé vált a jogszabályban előírt vagyoni biztosíték megemelése. Ennek teljesítése a kialakult körülmények között már nem volt vállalható és reálisan nem volt biztosítható.

Az utazások szervezése és lebonyolítása folyamatosan zajlott, és a jövőbeni utak előkészítése is megtörtént. Hiába foglalták le és fizették ki a repülőjegyeket és a szállásokat, az utasokat már csak a fentiekről tudták tájékoztatni. A tömeges visszatérítési igények ráadásul tovább terhelték a társaság likviditását.

Még az utazási irodánál pattog a labda

Az Európai Utazási Biztosító Zrt. (EUB) honlapján olvasható közlemény szerint a kormányhivatal nem adott hozzájárulást a visszatérítésekre, ezért a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége jelenleg nem áll fenn. Az EUB azt kéri, az utasok forduljanak közvetlenül a Travel Teachers Kft.-hez, a biztosító jelenleg a Kormányhivatal hozzájárulása nélkül nem tud segíteni. A károsultak kérésére a kormányhivatal megerősítette, hogy hivatalos bejelentés péntek délutánig nem érkezett K. Katalintól.

Egy károsult a Kormányhivataltól azt a választ kapta, hogy nem rendelkeznek olyan információval, hogy a Travel Teacher Kft. ne lenne képes visszafizetni a nem teljesíthető utakra befizetett előlegeket és részvételi díjakat. A befizetett részvételi díjak visszafizetése a Travel Teacher Kft. kötelezettsége.

A Travel Teachers panaszosok Facebook csoport 218 tagot számlál, míg egy másik zárt csoportban 56-an vannak. Az utazási iroda honlapja karbantartás alatt van.

Az MTI péntek délután azt írja: a Kormányhivatal felszólította az utazási irodát, hogy a korábban beszedett előlegeket fizesse vissza az utasoknak. Ha az utazási iroda ennek nem tudna eleget tenni, akkor a kormányhivatal engedélyezi a biztosítónak, hogy utólag visszatérítse a befizetett előlegeket, részvételi díjakat a biztosítási összeg erejéig.

A Travel Teachers Kft. az Európai Utazási Biztosítónál 16 millió 440 ezer forintos vagyoni biztosíték nyújtására vonatkozó kezesi biztosítással rendelkezik. A biztosító közölte, folyamatosan kapcsolatban áll a kormányhivatallal, amely eddig még nem adott hozzájárulást a biztosítónak a visszatérítésekre, mivel az csak az utazási szolgáltató fizetésképtelensége esetén áll fenn. Az utazási iroda – a biztosító tudomása szerint – eddig nem nyújtotta be a szükséges dokumentumokat sem a kormányhivatalhoz, sem a biztosítóhoz, ezért a biztosítónak jelenleg nincs kártérítési kötelezettsége.

