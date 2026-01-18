3p

Vállalatok Kis- és középvállalatok NAV-árverések

Bedőlt cégek az ország minden tájáról – újabb érdekességek a NAV árverésén

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Az aktuális cégárverésekből válogattunk.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szokás szerint több olyan céget próbál értékesíteni, amelyeknek valamilyen módon meggyűlt a baja az adóhatósággal és felszámolás alá kerültek, legyen szó akár adótartozásról, tulajdonosi vitáról vagy hosszabb ideje húzódó jogi eljárásról. Cikkünk írásakor ezúttal összesen az árverési honlapon 19 teljes vagy részleges tulajdonrészt találtunk, amely új gazdáját keresi. Mutatjuk a legérdekesebbeket.

L-S Team Kft. – becsérték: 42,13 millió forint

A főtevékenysége szerint „nyomozói, személybiztonsági tevékenység” területén érdekelt kutasói vállalkozás felkerülése a NAV listájára annak fényében mindenképpen meglepő, hogy a 2022-es alapítása óta stabilan működik, a 2024-es évben például 75,7 millió forintos árbevétel mellett 36,5 millió forintos profitnak örülhetett a két magánszemély tulajdonos az Opten céginformációs adatbázisa szerint.

A cégnek érdemi adósságai nincsenek, csupán 5,48 millió forintos rövid lejáratú kötelezettsége, ennek fedezésére elméletileg bőven elegendő a felhalmozott 85,86 millió forintos saját tőke. A tulajdonosi kör baja 2025 augusztusában gyűlt meg az adóhivatallal. Ekkor foglalta le a kisebbségi, 49 százalékos tulajdonrészt a NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága, ezt viszik eladásra.

Annak, akinek megjött a kedve az alapvetően stabil helyzetben lévő cégbe történő beszálláshoz, február 15-ig kell várnia, ekkor indul ugyanis az árverés, ahol a licit 21,06 millió forintról indulhat majd.

Kudarcot mondott cégek kezdhetik újra a NAV árverése után?
Kudarcot mondott cégek kezdhetik újra a NAV árverése után?
Fotó: Depositphotos

LexCeleris Kft. – becsérték: 8 millió forint

Egy budaörsi kisméretű irodaházba jegyezték be ezt, a cégjegyzék szerint IT-szaktanácsadással és rendszerek üzemeltetésével foglalkozó céget, amit a NAV január 30-án küld árverésre. A cég 2023-as alapítása óta nem bonyolít forgalmat, a vagyoni részesedést még 2024 decemberében foglalta le a NAV.

A tulajdonosok közt egy magánszemély mellett egy azonos címre bejegyzett, szintén az IT-területén érdekelt vállalkozás is feltűnik, amely 2023 óta áll a NAV végrehajtása alatt, míg 2025 novemberében a tulajdonosi részesedéseket is lefoglalták – nem elképzelhetetlen tehát, hogy idővel ez utóbbiak is feltűnnek majd a NAV árverési palettáján. Említésre méltó, hogy a cég 2022-ben és 2023-ban még közel 6, illetve 15 millió forintos profitot termelt, ami viszont 2024-re teljesen elapadt, és mindössze 159 ezres pluszban zárta az üzleti évet.

A NAV ezúttal nem a LexCeleris Kft. egészét árverezi, hanem csak a többségi, 80 százalékos tulajdont, az, aki erre szemet vet, 4 millió forintos nyitólicitre készülhet fel.

Sweet & Healthy Kft. – becsérték: 3,21 millió forint

A Veszprém vármegyei, alig több mint 300 fős Pápasalamon község egy kevéssé karban tartott, látszólag lakatlan ingatlanába jegyezték be a Google Maps képe szerint ezt a főtevékenysége szerint éttermi vendéglátással foglalkozó vállalkozást. A cég első évében minimálisan, de pluszban tudott maradni, 6,47 millió forintos árbevétel mellett 213 ezer forintos profitot hozott magánszemély tulajdonosának.

A vállalkozás baja 2025 októberében gyűlt meg először a hatósággal, a végrehajtási eljárást pedig decemberben a tulajdonrész lefoglalása követte – ezt viszi árverésre február 14-én a NAV. Az, aki meglátja a fantáziát az egykor még szárnyait bontogató éttermi cégben, minimálisan 1,6 millió forintért vásárolhatja majd meg.   

