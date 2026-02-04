2p
Vállalatok Dunaferr Lázár János

Befektetőkkel tárgyalnak a Dunaferr-ről

mfor.hu

Ezt Lázár János mondta. 

Szerdán tárgyalja a kormány a dunaújvárosi vasmű kérdését, a nemzetgazdasági miniszter jelenleg három potenciális befektetővel tárgyal az üzem újraindításáról – mondta kedden Pusztaszabolcson Lázár János.

Elsősorban külföldi befektető jöhet szóba a dunaújvárosi vasmű felvásárlásánál. Lázár János kiemelte, hogy a szerdai kormányülésen tárgyalnak a témáról, a nemzetgazdasági miniszter három potenciális befektetővel tárgyal. (A felszámolás alá került Dunaferr romjain egy nagyjából 1000 milliárdos adóssághegy körvonalazódik) – írja a 24.hu.

A globális acélipart jelenleg egyik oldalról a kínaiak, másik oldalról az amerikaiak szorítják,

így elsősorban külföldi befektető jöhet szóba, aki remélhetőleg további évtizedekig tudja majd működtetni a vasműt.


Fotó: Facebook/Dunai Vasműs dolgozók összefogása

Lázár szerint szerdán újabb 5 milliárd forintot adhatnak a Dunaferrnek, hogy az infrastruktúra a jelenlegi formában fennmaradhasson, amíg a tárgyalások zajlanak.  A miniszter hozzátette: ha nem tudják megmenteni a Dunaferrt, akkor más iparágakat kell Dunaújvárosba telepíteni, az infrastruktúrát nem szabad veszni hagyni.

A tárgyalások a nemzetközi szakmai befektetőkkel, akik a vasmű fenntartható és környezetbarát működésében látnak lehetőséget.

A tárgyalásokban olyan befektetők vesznek részt, akik nem csupán a termelés újraindítását, hanem egy zöld, modern ipari terület létrehozását is szem előtt tartják. A háttérben nemzetközi jogi és pénzügyi szakértők dolgoznak azon, hogy egy stabil, hosszú távon fenntartható üzleti modell szülessen, amely elkerüli a múltbeli kudarcok ismétlődését. A magyar állam továbbra is biztosítja a fenntartás költségeit, ahogyan azt az állami felszámolás előtt is tette.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Elon Musk újabb megdöbbentő rekordot döntött meg

Elon Musk újabb megdöbbentő rekordot döntött meg

Félelmetes vagyonnal rendelkezik.

A KELER rontotta le a BÉT tavalyi eredményét

A KELER rontotta le a BÉT tavalyi eredményét

Csökkent a nettó eredmény a növekvő árbevétel ellenére.

Megvan az engedély – csütörtökön hivatalosan megkezdődhet Paks II. építése

Megvan az engedély – csütörtökön hivatalosan is megkezdődhet Paks II. építése

Megadta az engedélyt az első beton kiöntésére a Paks II. projektben az Országos Atomenergia Hivatal (OAH).

Kiszakadt a Borháló, de van, aki foltozná

Kiszakadt a Borháló, de van, aki foltozná

Több tucat borászt értesítettek, hogy nem tudja őket maradéktalanul kifizetni az országos hálózattal rendelkező Borháló, mert a vagyona nem elég a tartozások fedezésére.

vasút, Városlőd-Kislőd

Május végén járhatnak végre a vonatok Ajka és Veszprém között

A MÁV 2024. decemberben 2025 nyárra ígérte a szakasz átadását. Végül körülbelül egy éves csúszással, idén május vége körülre valósul ez meg a legújabb ígéretek szerint.

A BYD szegedi gyárához kapcsolódó megbízást nyert a KÉSZ-csoport

A BYD szegedi gyárához kapcsolódó megbízást nyert a KÉSZ-csoport

Csaknem négymilliárd forint értékű vízépítési beruházást hajt végre.

Gránit Alapkezelő

A Gránit Alapkezelő Prémium Vagyonkezelési üzletága új vezetővel erősít

2026 januárjától Braun Márton tölti be a társaság prémium vagyonkezelési üzletágvezető pozícióját.

A finomító Rijekában

Az INA már teszteli a Rijekai Finomító új létesítményeit

Ez a Rijekai Finomítói fejlesztési projekt utolsó szakasza, mielőtt az egész egység üzembe áll, amely várhatóan márciusban kezdődik.

Elindul a „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” program második üteme

Elindul a „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” program második üteme

Keddtől pályázhatnak a hazai mikro-, és kisvállalkozások a Demján Sándor Program keretében megvalósuló program második ütemére.

Japán céggel szövetkezik a Richter a nők érdekében

Japán céggel szövetkezik a Richter a nők érdekében

Szorosabbra fűzi az együttműködést a Richter Gedeon Nyrt. és a Fuji Pharma Co., Ltd. A két vállalat már évek óta szoros partnerségben áll a nőgyógyászat (WHC) területén.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168