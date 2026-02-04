Befektetőkkel tárgyalnak a Dunaferr-ről

Szerdán tárgyalja a kormány a dunaújvárosi vasmű kérdését, a nemzetgazdasági miniszter jelenleg három potenciális befektetővel tárgyal az üzem újraindításáról – mondta kedden Pusztaszabolcson Lázár János.

Elsősorban külföldi befektető jöhet szóba a dunaújvárosi vasmű felvásárlásánál. Lázár János kiemelte, hogy a szerdai kormányülésen tárgyalnak a témáról, a nemzetgazdasági miniszter három potenciális befektetővel tárgyal. (A felszámolás alá került Dunaferr romjain egy nagyjából 1000 milliárdos adóssághegy körvonalazódik) – írja a 24.hu.

A globális acélipart jelenleg egyik oldalról a kínaiak, másik oldalról az amerikaiak szorítják,

így elsősorban külföldi befektető jöhet szóba, aki remélhetőleg további évtizedekig tudja majd működtetni a vasműt.



Fotó: Facebook/Dunai Vasműs dolgozók összefogása

Lázár szerint szerdán újabb 5 milliárd forintot adhatnak a Dunaferrnek, hogy az infrastruktúra a jelenlegi formában fennmaradhasson, amíg a tárgyalások zajlanak. A miniszter hozzátette: ha nem tudják megmenteni a Dunaferrt, akkor más iparágakat kell Dunaújvárosba telepíteni, az infrastruktúrát nem szabad veszni hagyni.

A tárgyalások a nemzetközi szakmai befektetőkkel, akik a vasmű fenntartható és környezetbarát működésében látnak lehetőséget.

A tárgyalásokban olyan befektetők vesznek részt, akik nem csupán a termelés újraindítását, hanem egy zöld, modern ipari terület létrehozását is szem előtt tartják. A háttérben nemzetközi jogi és pénzügyi szakértők dolgoznak azon, hogy egy stabil, hosszú távon fenntartható üzleti modell szülessen, amely elkerüli a múltbeli kudarcok ismétlődését. A magyar állam továbbra is biztosítja a fenntartás költségeit, ahogyan azt az állami felszámolás előtt is tette.