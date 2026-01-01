Behúzta a kéziféket a Szegedre települő BYD

Ha csak a decembert nézzük, akkor az értékesítés 18,3 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Így már negyedik hónapja zsugorodik a forgalom.

Az éves eladásszám 4,6 millió darab lett, ami ugyan teljesíti a korábban 16 százalékkal visszavágott vállalati célt, de a kínai piacon júliustól érezhetően gyengült a kereslet. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy a Geely és a Leapmotor az alsóbb árszegmensben egyre komolyabb kihívóként jelent meg – írja a Portfolio.hu.

Vang Csuan-fu elnök egy decemberi befektetői konferencián elismerte, hogy a hazai eladások visszaesése a vállalat technológiai vezető szerepének meggyengülésére vezethető vissza. Hozzátette, hogy 2026-ban jelentős újításokat terveznek, ám ezek részleteit egyelőre nem hozta nyilvánosságra.

A nehézségeket részben a nemzetközi terjeszkedés ellensúlyozza: a külföldi eladások rekordszintre, 1 046 083 darabra ugrottak, ami 150,7 százalékos növekedésnek felel meg éves alapon. A vállalat tervei szerint 2026-ban akár 1,6 millió autót is értékesíthet Kínán kívüli piacokon.

Az elektromos autók terén a BYD tavaly 27,9 százalékos bővülést ért el, és 2,26 millió tisztán elektromos járművet adott el, így első alkalommal előzheti meg a Teslát az éves villanyautó-eladások alapján. Az amerikai gyártó várhatóan 1,64 millió járművet szállított, ami 8,3 százalékos visszaesést jelent. A Tesla modelljei drágábbak a BYD kínálatánál, ráadásul Elon Musk vezérigazgató 2024-ben elállt a 25 ezer dolláros, megfizethető elektromos autó tervétől, hogy a mesterséges intelligenciára és a robotaxi-fejlesztésekre összpontosítson.