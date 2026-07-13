Beindul az elektromos mercik sorozatgyártása idehaza

A gyárbővítés ünnepélyes megnyitóján Michael Schiebe, a Mercedes-Benz Group AG igazgatótanácsának gyártásért, minőségért és ellátásilánc-menedzsmentért felelős tagja arról beszélt, hogy a kecskeméti gyár az elmúlt 14 év alatt Magyarország legnagyobb autógyárává, egyúttal a konszern globális gyártási hálózatának második legnagyobb egységévé nőtte ki magát.

Emlékeztetett, hogy a 2022 óta tartó, egymilliárd eurós beruházással az üzem területét több mint a kétszeresére – 200-ról 440 hektárra – növelték. Öt új, csúcstechnológiás gyártócsarnokot hoztak létre, amelyek elsősorban megújuló energiával, szén-dioxid-kibocsátás nélkül működnek majd.

Itt számoltunk be arról, hogy Magyar Péter miniszterelnök élő Facebook-videóban próbálta ki a volánnal az új autót, miközben beszélgetett a cég vezérigazgatójával.