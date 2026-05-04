Beindultak az ipari árak

Éves szinten még kevésbé, de havi alapon egyértelműen meglódultak az ipari termelői árak.

2026 márciusában az ipari termelői árak átlagosan 1,2 százalékkal voltak magasabbak az előző év azonos időszakánál. Havi alapon azonban már 3,9 százalékos volt az áremelkedés.

2026. márciusban a 2025. márciusihoz képest:

A belföldi értékesítés árai átlagosan 1,2%-kal emelkedtek, ezen belül a feldolgozóiparban 1,6%-kal nőttek, míg az energiaiparban 0,1%-kal mérséklődtek.

Az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 1,7, a fogyasztási cikkeket gyártókban 1,1%-kal emelkedtek az árak, míg a beruházási javakat gyártókban nem változtak.

Az ipari exportértékesítési árak 1,3%-kal nőttek, ezen belül a feldolgozóiparban 0,8%-kal csökkentek, ellenben a nemzetközi környezet miatt az energiaiparban 20,2%-kal magasabbak voltak. Itt már érződhetett az iráni háborús válság hatása, és a megugró energiárak gerjesztette piaci feszültség. 

A teljes I. negyedévet tekintve éves szinten a belföldi értékesítés árai 1,5, az exportértékesítéséi 1,7 százalékkal voltak alacsonyabbak , így az ipari termelői árak összességében 1,6 százalékkal, még mindig csökkentek.

(MTI)

Óriási szabálymódosítást jelentett be a Forma-1

Öt éven belül véget ér a hibrid korszak, és visszatérnek a V8-as motorok a száguldó cirkuszban.

Már nagyon készülnek a britek a nyárra, próbálják elkerülni a csődhelyzeteket

A brit kormány ideiglenes intézkedésekkel készül a nyári szezonra a repülőjárat-törlések megelőzése és az optimális járatszám érdekében. A kabinet engedélyezné a légitársaságoknak, hogy az utasokat kevesebb gépre vonják össze, miután a Hormuzi-szoros lezárása miatt drasztikusan megugrott a kerozin ára. 

Nagy üzletbe csapott a Bajnai Gordon által vezetett cég

Felvásárlás és fúzió a terítéken egy nagy múltú vállalattal.

Magyar Péter lemondott saját cége éléről

Összeférhetetlenség miatt lépett a leendő kormányfő. 

Leállíttatná a CATL-beruházás kisajátításait a Tisza Debrecenben

Újabb fordulat jöhet a debreceni akkugyár ügyében.

Új szolgáltatást vezetett be az Uber

Csütörtöktől az Uber alkalmazáson keresztül Budapesten is elérhetővé válik az Uber Futár, amellyel a felhasználók gyorsan, egyszerűen és a hagyományos taxi tarifánál akár kedvezőbb áron küldhetnek csomagokat a városon belül. Az új szolgáltatás hatékony alternatívát kínál a hosszadalmas postai sorban állással vagy a napokkal korábban lefoglalt futárrendeléssel szemben.

Fellélegezhetnek az OTP ügyfelei

Az OTP Bank számos népszerű szolgáltatását teszi díjmentessé, valamint bővíti a kedvező feltételeket igénybe vevők körét. A Bank a KSH által mért 2025. évi 4,4 százalékos inflációnál alacsonyabb mértékben módosítja díjait: a lakossági számlavezetéshez kapcsolódó díjbevételek 3,6 százalékkal nőnek. Ez egy tipikus lakossági ügyfél esetében átlagosan havi 100 forintnál kisebb többletköltséget jelent. A most és a közelmúltban bevezetett, illetve véglegessé tett kedvezmények ugyanakkor átlagosan kompenzálják a díjemelés hatását a lakossági ügyfelek számára.

