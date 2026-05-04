Beindultak az ipari árak

2026 márciusában az ipari termelői árak átlagosan 1,2 százalékkal voltak magasabbak az előző év azonos időszakánál. Havi alapon azonban már 3,9 százalékos volt az áremelkedés.

2026. márciusban a 2025. márciusihoz képest:

A belföldi értékesítés árai átlagosan 1,2%-kal emelkedtek, ezen belül a feldolgozóiparban 1,6%-kal nőttek, míg az energiaiparban 0,1%-kal mérséklődtek.

Az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 1,7, a fogyasztási cikkeket gyártókban 1,1%-kal emelkedtek az árak, míg a beruházási javakat gyártókban nem változtak.

Az ipari exportértékesítési árak 1,3%-kal nőttek, ezen belül a feldolgozóiparban 0,8%-kal csökkentek, ellenben a nemzetközi környezet miatt az energiaiparban 20,2%-kal magasabbak voltak. Itt már érződhetett az iráni háborús válság hatása, és a megugró energiárak gerjesztette piaci feszültség.

A teljes I. negyedévet tekintve éves szinten a belföldi értékesítés árai 1,5, az exportértékesítéséi 1,7 százalékkal voltak alacsonyabbak , így az ipari termelői árak összességében 1,6 százalékkal, még mindig csökkentek.

