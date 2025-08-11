1p
Beintettek a bátonyterenyei akkufeldolgozónak – megsemmisítették egy engedélyt

A környezetvédelmi beleegyezésnek annyi.

A koreai SungEel Kft. akkufeldolgozója még 2024 áprilisában kapott környezetvédelmi engedélyt kapacitásának bővítésére, ezt az engedélyt azonban bírósági úton megtámadta Bátonyterenye önkormányzata.

Az Átlátszó cikke szerint a városvezetés azt kérte, hogy jogorvoslati kérelmét fellebbezésként is vegye figyelembe a környezetvédelmi hatóság, amely másodfokon semmisnek nyilvánította az engedélyt. A cég az önkormányzat lépései mögött politikai szándékot vél felfedezni, miközben az eljáró hatóság idén nyáron emelt összegű bírságot is kiszabott az ismétlődően elkövetett hulladékgazdálkodási vétségek miatt.

A portál kiemelte, a megsemmisítő határozatot az Energiaügyi Minisztérium környezetvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkára adta ki. Indoklása szerint az engedélyt kiadó Nógrád megyei kormányhivatal az üzem hatásterületébe tartozó Mátraverebély község jegyzőjét nem értesítette az eljárásról, emellett nem vizsgálta megfelelően az akkufeldolgozó bővítésének környezeti hatásait.

