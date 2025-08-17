Bejelentés Paksról: ismét gond van az atomerőmű 4. blokkjával

Az MVM Paksi Atomerőmű 4. blokkján 2025. augusztus 17-én 4:05-kor automatikus védelmi működés történt, amely 180 MW-tal csökkentette a blokk villamos teljesítményét. A hibafeltárás során a blokk teljesítménye további 80 MW-tal csökkent – közölte a hivatal.

A szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán. A blokk biztonsága nincs veszélyeztetve, a tevékenységnek környezetre gyakorolt hatása nincs

- írják.

A hiba pontos okáról még nincsenek részletek – legutóbb júniusban fordult elő hasonló a 4. blokknál, akkor a fő keringető szivattyú egy alkatrésze hibásodott meg. Februárban is hasonló intézkedés történt ennél a blokknál, így a mostani már a 3. eset idén.

Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát és a 100 MW-ot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad.