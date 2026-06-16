Bejött-e a Mol-kút feeling a Corvinus Egyetem büféiben?

Bár a Budapesti Corvinus Egyetem június eleji fórumán nem került szóba – nagyobb horderejű kérdésekkel voltak elfoglalva a résztvevők –, sokaknak csípi a szemét (és az etikai érzékét), hogy egy kuratóriumi tagokhoz kötődő vállalkozás üzemelteti a büféket a legelső modellváltó egyetemen, s felvetik, nem disszonáns-e, hogy azokban egy „Mol Töltőállomás” bizonylatot állítanak ki a vásárlások után.

Arról sem tudnak, volt-e egyáltalán versenytárgyalás, és mi döntött a Mol bisztrólánca mellett, és vajon a modellváltás okozta forrásbőség ellenére miért nem volt szándék és pénz a Főépület menzájának (illetve a másik büféjének) újbóli megnyitására. (A Gellért Campus már eleve menza nélkül épült meg, vagyis a Fresh Corner az épületeken belül egyből monopolhelyzetbe kerülhetett).

Sokan azt is nehezményezik, hogy mennyire felel meg egy benzinkút célközönsége, annak áruigénye és árérzékenysége az egyetemi polgárságénak, és vajon mennyire fogy az 1200 forintos, félliteres Evián-ásványvíz, valamint a zömében drága étel, tekintve, hogy a szünetekben is gyéren veszik igénybe ezeket a büféket.

Mol: alacsonyabb árú termékeket is kínálnak

Nemcsak a Fresh Corner miatt, hanem azért is, mert a Corvinust fenntartó alapítvány 10 százalékos Mol-részvénycsomaggal rendelkezik, megkerestük a Mol kommunikációs osztályát a témával kapcsolatban, amelytől a következő tájékoztatást kaptuk:

„A Corvinus campusain működő egységek kínálatát elsősorban a Fresh Corner önálló kávézóinak tapasztalatai alapján alakítottuk ki, ugyanakkor figyelembe vettük az egyetem részéről érkező igényeket is, ezért a választékban olyan, kifejezetten kért termékek is helyet kaptak, mint például a hagyományos citromos tea”.

Nem túl erős a forgalom az egyetemi Fresh Cornerekben

Fotó: Mol

A Mol szerint a kínálat kialakításánál kifejezetten törekedtek arra, hogy különböző árkategóriákban kínáljanak termékeket, ezért a választékban a minőségi termékek mellett számos kedvező árú és laktató alternatíva is elérhető: a Fresh Corner klasszikus hot dogjai 749 forinttól, a Corvinus menü (hot dog és üdítő) 1049, a pizza wrap menü 1299 forintért, a péksütemények pedig már 349 forinttól kaphatók. Meggyőződésük, hogy hasonló minőségű, frissen készített bisztró jellegű termékeket ezekben az árkategóriákban nehéz találni a környéken.

Mint írják: az italválasztékban is többféle víz érhető el különböző kiszerelésben és árkategóriában, a kínálatban a prémium márkák mellett 429 forintos ásványvíz is megtalálható. Szerintük a választékot folyamatosan a vásárlói igényekhez és a tényleges kereslethez igazítják.

Arra a felvetésre, hogy jó ötlet-e a Mol-benzinkút-feelinget sugárzó Fresh Cornerek működtetése egy egyetemen, a vállalat kommunikációs osztálya azt írta:

„A fiatal generáció kiemelten fontos célcsoport számunkra, ezért a Mol 2030-as stratégiájával összhangban olyan helyszíneken is megjelenünk, ahol hosszú távon értékes kapcsolatot tudunk építeni a fogyasztókkal”.

Az igaz, hogy a Fresh Corner-egységek olyan egyetemi épületekben működnek, amelyek a campus működési rendjének megfelelően nem kizárólag az egyetemi polgárok számára hozzáférhetők. Mind a Ménesi úti campus épülete, mind a Fővám téri campus nyitva áll a nagyközönség előtt, és a cég szerint ez természetes, ahogy az is, hogy ezeket a helyszíneket a Fresh Corner kommunikációjában is bemutatják.

Kapcsolódó cikk Elindult a vita az első modellváltó egyetem sorsáról A Budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben váltott.

A Mol azt is kiemelte, hogy a piaci szempontok fontosak számukra: ezeket a helyszíneket ugyanis nem rövid távú forgalmi vagy megtérülési szempontok alapján értékelik, hanem hosszabb távon, a vásárlói visszajelzések, a használati szokások és a stratégiai céljaik szerint. Céljuk, hogy a Fresh Corner által képviselt minőséget és kényelmet minél több fogyasztó számára elérhetővé tegyék olyan népszerű termékekkel is, mint például a hot-dogjuk.

S mivel a büfék üzemeltetésével összefüggő egyetemi döntésekkel és a szolgáltatók kiválasztásával kapcsolatban a Corvinus Egyetemhez irányítottak, megkerestük az intézményt is.

Corvinus: csak az egyetemistáknak lehetetlen önfenntartó menzát működtetni

Arra a kérdésünkre, hogyan választották ki a büfék üzemeltetőjét, a Corvinus Egyetem kommunikációs osztálya azt írta, hogy mind a Főépületben, mind a Gellért Campuson kialakított büfék üzemeltetési jogát nyílt pályázati felhívással hirdették meg 2023. szeptember 26-án az egyetem nyilvános weboldalán. Igaz, nem hagytak túl sok időt, 2023. október 16-áig lehetett ajánlatot tenni. A Főépület büféjére két cég pályázott:

a Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt/Fresh Corner Kft.

és a PlanetSport Kft/PlanetBpGo Kft.

A Gellért Campusára csak a Mol jelentkezett.

A pályázatokat egy bizottság bírálta el, amelyben a Hallgatói Önkormányzat is képviseltette magát. A bizottság öt szempont alapján értékelte a pályázatokat:

a profitmegosztás,

a fenntarthatósági terv (benne a minőségbiztosítási rendszer),

a működési terv és várható szervezeti felépítés, valamint az ajánlattevő működési szabályai,

a pályázó korábbi és jelenlegi, vonatkozó működésének, teljesítményének értékelése (méret, lokációk száma, pénzügyi eredmény, márkaismertség)

és az üzemeltetési terv volt az értékelés alapja.

Az az ajánlattevő nyert, amely összességében a legelőnyösebb ajánlatot adta.

A Corvinus Egyetem a Főépület és a Gellért Campus esetében is 3-3 éves időtartamú, határozott idejű szerződést kötött, amely 2027-ben jár le.

Véleményük szerint a Fresh Corner nincs monopolhelyzetben a Corvinuson, mert az egyetem második legnagyobb épületében, a C-ben egy másik szolgáltató, a PlanetBpGo Kft. is üzemeltet egy büfét melegétel-választékkal.

A Corvinus Egyetemen egyébként korábban működött menza, de mint írják, az gazdaságilag fenntarthatatlan volt. A tanévben két 13 hetes oktatási időszak van (őszi és tavaszi), a forgalom ebben az időszakban szignifikáns. A vizsgaidőszakban radikálisan csökken az igénybevétel, a tanítási szünetekben pedig szinte nulla. Ezért vannak épületek, amelyek ilyenkor egyáltalán nincsenek nyitva.

„Ezek alapján egy hagyományos menza a Corvinus Egyetem korábbi tapasztalatai és a piaci információk alapján nem működtethető gazdaságosan. Ráadásul az egyetem közelében, a belvárosi elhelyezkedés miatt a hallgatók és munkatársak számára sétatávolságra rengeteg melegétkezési alternatíva áll rendelkezésre, így a campusokon belüli igény önmagában nem elég nagy ahhoz, hogy önfenntartó menzát lehessen működtetni” – jelentették ki.

Kapcsolódó cikk Elbocsátások a Corvinus Egyetemen A nyelvtanárok egy részét érinti.

A fentiek miatt a Gellért Campust már eleve úgy terveztették, hogy ne legyen benne jelentős költség- és területigényű menza. Úgy látják, hogy a vendéglátásban a forgalom természetes módon hullámzik: a nap folyamán csúcsidőszakok és kevésbé forgalmas időszakok váltják egymást. A tanítási szünetek időtartama, az órarendek eltérései, az egyetemi programok, valamint a hallgatói és munkatársi szokások mind-mind befolyásolják, hogy egy adott időpontban hány vendég veszi igénybe a szolgáltatást. A forgalom ilyen volatilitása a Corvinus Egyetem minden büféjében tapasztalható, a C-épületben, a Főépületben és a Gellért Campuson is.

Úgy tűnik, hogy az egyetem elégedett az üzemeltetővel, ugyanis azt is hozzátették, hogy már a Főépület büféjének pályázati felhívása is tartalmazott előírást a kínálatra vonatkozóan: az általános elvárásokon túl figyelmet fordítottak a különleges táplálkozási igények kielégítésére is. A nyertes ajánlattevőnek ezért vállalnia kellett speciális étkezési szokásokat kielégítő választék biztosítását: glutén- és laktózmentes, növényi alapanyagból készült, előre csomagolt termékekét is.

Arra a kérdésre, hogy az egyetem szerint mennyire van rendben, hogy a Mol a honlapján a széles publikumnak is ajánlja a betérést a Corvinus Fresh Corner-ekbe, mintha azok „utcai éttermek” lennének, azt válaszolták: „Minden szolgáltató cégnek elemi érdeke egységeinek népszerűsítése. Nemcsak a FreshCorner, hanem a C-épületi büfénket üzemeltető partnerünk is népszerűsítheti a büfét, amennyiben kívánja”.