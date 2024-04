Bekeményítettek Matolcsy Györgyék

Egyre drágább a bankolás, többe kerül a bankkártya, az sms, hirtelen fizetőssé vált a korábban díjmentes szolgáltatás - nagyon sok banki ügyfél szembesül ezzel. Különösen most a tavaszi hónapokban, amikor a hitelintézetek egyre másra emelik a díjaikat a tavalyi inflációra hivatkozva. Bár több bank is úgy döntött, a 2023-as több évtizedes rekordnak megfelelő áremelkedést nem érvényesíti teljes mértékben az idei díjaiban, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) mégsem elégedett teljes mértékben a pénzintézetek gyakorlatával.

Megelégelték

Ezt mutatja az a vezetői körlevél, amelyet nemrég adott ki az MNB Kandrács Csaba alelnök aláírásával. Ez több elvárást is tartalmaz annak érdekében, hogy a díjemelések ne bújhassanak el az akár több száz oldalas dokumentumokban vagy az apró betűs részekben.

Az extra terheket átlátható módon lehet áthárítani

A hitelintézeti törvény hatálya alá tartozó intézmények (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások) általában az általános szerződési feltételeikben, üzletszabályzataikban írják le, milyen esetben változtathatják egyoldalúan a díjaikat. Az ilyen ok-listák általános jelleggel tartalmazzák például a jogi szabályozói környezet változását is.

Az elmúlt években számos olyan jogszabályi változás történt Magyarországon, amely növelte a pénzügyi intézmények kiadásait, például bevezettek különadókat és különféle tranzakciókat sújtó illetékeket - magyarázza Herman Bernadett, a Bank360.hu szakértője. Az üzletszabályzatokban ezért is szerepel ez az ok, hogyha a jövőben is bevezetnének valamilyen jogszabályt, amely terhet ró a pénzintézetekre, akkor erre hivatkozva módosíthassák a szerződéseket.

Azzal nincs is baj az MNB körlevele szerint, ha az általános üzletszabályzatban általánosságban írnak a jogszabályok változásáról. Amikor viszont erre hivatkozva díjat módosítanak a bankok, akkor már pontosan tudják, melyik jogszabály miatt volt erre szükség, ezért a pénzintézeteknek törekedniük kell arra, hogy az ügyfelek is megismerhessék, konkrétan melyik jogszabály miatt kell díjat emelni. Mindezt közérthetően, átláthatóan kell elmagyarázni nekik.

Színes kiemeléssel kell jelölni a díjváltozásokat

További jegybanki elvárás a pénzügyi cégekkel szemben, hogy a gyakran több tíz, sőt több száz oldalas dokumentumokban ne úgy frissítsék a változásokat, hogy egyszerűen kiadnak újabb dátummal egy módosított változatot, hanem vizuálisan is tegyék abban nyilvánvalóvá, melyek az új, módosított vagy kiegészített részek. Jó gyakorlatnak tartja a felügyelet, ha a változásokat eltérő betűszínnel vagy színes háttérrel kiemelve jelenítik meg a hirdetményekben, üzletszabályzatokban. Tehát, ha változott a díja egy szolgáltatásnak, azt például a friss kondíciós listában piros színnel is kiemelik.

Az MNB jó gyakorlatnak tartja az is, ha a pénzintézet az elektronikus kapcsolattartást választó ügyfeleinek elektronikus úton, egy külön tájékoztatásban is összefoglalja a módosításokat. Ennek közérthetően tartalmaznia kell a módosítások lényegét azzal a figyelemfelhívással, hogy ez nem helyettesíti a szerződési feltételek változásának alapos áttanulmányozását. A tájékoztatásban egyértelműen meg kell jelölni a közzététel helyét a cég honlapján.

Sokan azért nem szabadulnak meg akár évekig a már túl drága számlájuktól, mert tartanak az azzal járó adminisztrációtól, pedig ennek nagy részét az egyszerűsített bankváltásnál elintézi egymással a régi és az új számlavezető pénzintézetünk.