Békepártiság és hadiipari profit: kaszálnak a tankgyártással Magyarországon

A cikk ki tér arra is, hogy aligha van még egy európai ország Németországon kívül, ahol a Rheinmetall és a kormány olyan szorosan összefonódik, mint Magyarországon. Ennek megfelelően a tervek ambiciózusak. Mint írják, a Rheinmetall már létrehozott Magyarországon egy Lynx harckocsik gyártására szolgáló gyárat, valamint egy harcjárművek gyártására szolgáló gyárat, valamint egy radar- és rakétagyárat. Emellett robbanóanyag- és lőszergyártó üzemet is épít Várpalotán. Az RDM 192 millió euró értékű szerződést nyert ennek az üzemnek a megépítésére. Ha elkészül, közepes és nagy kaliberű lőszereket fog gyártani. Köztük a keresett 155 mm-es lövedékeket, amelyeket az ukrán háborúban használtak.

A Partizán tavaly arról írt, hogy a Rheinmetall Ukrajna és a baráti NATO-országok egyik fő beszállítója. A Rheinmetallnak azonban még annál is jóval nagyobb befolyása van a világban, mint azt gondolnánk, ugyanis van egy párhuzamos, a német fegyverexport-szabályoktól független üzlete is: gépeket és komplett gyárakat adnak el olyan országoknak, amelyeket a vállalati bejelentésekben szinte soha nem neveznek meg.

A Rheinmetall 25–30 százalékos árbevétel-növekedésre, valamint mintegy 15,5 százalékos üzemi árrésre számít az év egészében. A társaság azonban jelezte: a geopolitikai helyzet alakulása – különösen Európában, Németországban és Ukrajnában – tovább javíthatja a piacai növekedési potenciálját, így az előrejelzéseit a katonai megrendelők pontosabb igényeihez igazítva az év folyamán akár módosíthatja is.

A német Rheinmetall egyébként a várakozásokat messze felülmúló eredményekről számolt be a 2025-ös pénzügyi év első negyedévére vonatkozóan.

Megjelent a lőszergyártásra létrehozott, szintén Zalaegerszegen működő Rheinmetall Hungary Munitions Zrt. e-beszámolója is, amely nem örülhet annyira: ugyan 2024-ben óriási nettó árbevételnövekedéssel 9,2 milliárd forinttal zárt, ám korábbi veszteségét tovább növelve 1,9 milliárdos veszteséget könyvelhetett el.

A cég hozzáteszi: Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúja nincs közvetlen hatással a társaság Magyar Honvédséggel kötött szerződéseire. A megnövekedett védelmi megoldások iránti nagy kereslet következtében azonban a védelmi iparban továbbra is fennállnak a szűkebb beszállítói lánccal kapcsolatos problémák.

Ezek alapján érzékelhető, hogy a békepártiságot hirdető Magyarország felsőbb fokozatba kapcsolt, amit a vállalat egyéb számai is alátámasztanak.

A Lynx projekten kívül az előző években két szerződést is kötött a Magyar Honvédséggel két másik fejlesztési projektre, amelyek a „Hibrid meghajtású 8*8-as jármű” fejlesztése és prototípus előállítása, illetve Lynx harci jáműhöz köthető Skyranger lövegtorony fejlesztése és gyártása. Ez utóbbi értékesítése, teljesítése 2025-re várható – írják.

A cég nettó árbevétele egy év alatt csaknem az ötszörösére nőtt: a 2023-as 27,4 milliárd forint után 2024-ben már 139 milliárd forintot könyvelhetett el. A nyereség ennél is nagyobb arányban változott: az egy évvel korábbi 5,3 milliárd forintos veszteségből 1,3 milliárd forintos nyereség lett, vagyis a zalaegerszegi hadiipari vállalat eredménye 6,6 milliárd forinttal javult.

Nincs annál ambivalensebb dolog, amikor egy hadiipari cégnek extrém módon növekszik a nyeresége, hiszen az a világban történő folyamatok tökéletes leképeződése. A német Rheinmetall magyarországi gyára tavaly 1,4 milliárdos nyereséggel zárt, ami a valóságban jóval nagyobb, ha korábbi veszteségének a kiegyenlítését is figyelembe vesszük.

