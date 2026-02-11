2p
Vállalatok Hernádi Zsolt Líbia Mol Olaj Mol

Belépett Líbiába a Mol, és már kutathat is a tengeren

mfor.hu

Tizenkét nappal a Mol és a líbiai olajvállalat megállapodása után óriási, több mint 10 ezer négyzetkilométeres területet kapott kutatási területként a magyar vállalat. A projektet a Repsollal és a Turkish Petroleummal közösen teljesítik.

Földközi-tengeri kutatási területre nyert pályázatot a Mol-csoport a Repsollal és a Turkish Petroleummal – írja az Mfornak küldött közleményében a magyar olajvállalat. A másik két cég 40-40 százalékban, a Mol 20 százalékban részesedik a projektből, amelyet Líbia Nemzeti Olajtársasága, az NOC írt ki.

A három cég által a jövőben kutatott O7-es blokk Bengázi városától mintegy 140 kilométerre északnyugatra található. Több mint 10 300 négyzetkilométer tengeri területet fed le – ez több magyarországi megyének felel meg,  – vízmélysége meghaladja az 1500 métert.

„Mindössze két héttel a Líbia Nemzeti Olajtársaságával kötött stratégiai partnerségi megállapodás aláírása után a MOL-csoport belép Líbiába”– mondta Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója. A megállapodás közös munkatervet vázol fel a szénhidrogén-kutatásban és -termelésben, valamint a nyersolaj-ellátásban és a kereskedelemben.

A Mol-csoport nemrég együttműködési megállapodásokat írt alá a kazahsztáni nemzeti olajtársasággal (KazMunayGas), az azerbajdzsáni nemzeti olajtársasággal (SOCAR), Törökország nemzeti olajvállalatával (Turkish Petroleum) is.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A stadionélmény beköltözik a nappaliba: Így rajzolja át a 2026-os világbajnokság a televíziós piacot

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság nem csupán a sportvilág, hanem a globális szórakoztatóelektronikai piac számára is az év legmeghatározóbb katalizátora. A gazdasági folyamatok és a fogyasztói szokások változása azt mutatja, hogy a vásárlók a bizonytalanabb piaci környezetben is hajlandóak áldozni a prémium minőségre, ha az tartós technológiai értéket képvisel. A gyártók közötti verseny minden eddiginél élesebb, hiszen a fejlesztések fókusza a puszta méreten túlmutatva az AI-képfeldolgozásra és az energiahatékonyságra került. Ebben a feszített piaci környezetben két meghatározó ázsiai szereplő stratégiája rajzolja ki a legtisztábban az otthoni szórakoztatás jövőjét. 

Újabb kutatás bizonyítja, hogy idén sem bíznak a cégek a gazdaság felpattanásában

Újabb kutatás bizonyítja, hogy idén sem bíznak a cégek a gazdaság felpattanásában

A magyar munkaerőpiac szereplőinek bizalma tovább gyengült, miközben a vállalatok jóval óvatosabban terveznek, mint korábban – derül ki a Hays Hungary frissen publikált Salary Guide 2026 kiadványából.

Új vezérigazgató érkezik a Magyar Suzuki élére

Március elsejétől kezdi a munkát.

Jól hasít a luxusmárka, rekordok dőltek a Ferrarinál

Jól hasít a luxusmárka, rekordok dőltek a Ferrarinál

A Ferrari olasz sportautó-gyártó rekord nyereséggel és bevétellel zárta a tavalyi évet.

Sztrájk miatt egy napra megbénul a német multi

Sztrájk miatt egy napra megbénul a német multi

A Lufthansa német légitársasággal utazóknak csütörtökön járattörlésekkel és késedelmekkel kell számolniuk, mert a pilóták és légiutas kísérők aznapra sztrájkot hirdettek.

Szijjártó Péter

Bővít az olasz transzformátorgyár Nagykanizsán

Száznegyven új munkahelyet teremt az olasz Meth-csoport új beruházása.

Újraindultak az MBH Bank rendszerei

Újraindultak az MBH Bank rendszerei

Az MBH Bank délután 4 órára befejezte a reggel bejelentett technikai hiba elhárítását.

Már helyi jegyeket is lehet kapni a MÁVPlusz alkalmazásban

Már helyi jegyeket is lehet kapni a MÁVPlusz alkalmazásban

Az egyik legfontosabb újdonság a bérletvásárlás átalakítása, a vásárlási folyamat egyszerűbb, átláthatóbb lett, és jelentősen bővült az elérhető díjtermékek köre is

A Samsung jogi lépésekkel fenyegeti a sajtót

A Samsung jogi lépésekkel fenyegeti a sajtót

A Samsung SDI Magyarország gödi üzeme minden környezetvédelmi és munkavédelmi előírásnak megfelel, működése átlátható – közölte a társaság kedden az MTI-vel.

A Kormányhivatal szerint a Samsung gödi gyára nem volt veszélyes a környezetre

A Kormányhivatal szerint a Samsung gödi gyára nem volt veszélyes a környezetre

A Pest Vármegyei Kormányhivatal szerint valótlanságokat tartalmaz a Telex hétfői cikke.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168