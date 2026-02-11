Belépett Líbiába a Mol, és már kutathat is a tengeren

Földközi-tengeri kutatási területre nyert pályázatot a Mol-csoport a Repsollal és a Turkish Petroleummal – írja az Mfornak küldött közleményében a magyar olajvállalat. A másik két cég 40-40 százalékban, a Mol 20 százalékban részesedik a projektből, amelyet Líbia Nemzeti Olajtársasága, az NOC írt ki.

A három cég által a jövőben kutatott O7-es blokk Bengázi városától mintegy 140 kilométerre északnyugatra található. Több mint 10 300 négyzetkilométer tengeri területet fed le – ez több magyarországi megyének felel meg, – vízmélysége meghaladja az 1500 métert.

„Mindössze két héttel a Líbia Nemzeti Olajtársaságával kötött stratégiai partnerségi megállapodás aláírása után a MOL-csoport belép Líbiába”– mondta Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója. A megállapodás közös munkatervet vázol fel a szénhidrogén-kutatásban és -termelésben, valamint a nyersolaj-ellátásban és a kereskedelemben.

A Mol-csoport nemrég együttműködési megállapodásokat írt alá a kazahsztáni nemzeti olajtársasággal (KazMunayGas), az azerbajdzsáni nemzeti olajtársasággal (SOCAR), Törökország nemzeti olajvállalatával (Turkish Petroleum) is.