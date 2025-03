Bemutatta bátor tervét a Richter Gedeon

Csatlakozzon az év egyik legfontosabb egészségügyi szakmai eseményéhez, ahol a finanszírozási kihívásoktól kezdve a menedzserbetegségek kezelésén át egészen a legújabb digitális egészségügyi megoldásokig minden fontos témát érintünk!

Közzétette a Richter a hosszú távú stratégiáját, a Richter 2035-öt. A tervezet célja, hogy a Cariprazine szabadalom (atipikus antipszichotikum, a Richter fejlesztése) lejárata mellett is elősegítse a cég sikeres működését. Ezek szerint a Richter nőgyógyászati (WHC) szegmense válna a legnagyobb bevétel- és nyereségtermelő divízióvá, míg a CNS ágban (központi idegrendszert érintő gyógyszerek) a jövőben is folytatódna a kutatói munka.

A 2025–2035-ös pénzügyi kilátások alapján a Richter úgy látja, hogy a 200 millió euró éves alaposztalék a Cariprazine-szabadalmak lejáratát követően is fenntartható.

A generikus készítmények EBIT-marzsát 20 százalék fölé emelné a cég 2035-re a bevételek megduplázása mellett. Így a Richter „nem-CNS” bevételei 2035-re mintegy 3,2-3,5 milliárd euróra emelkedhetnek, ami évi 7-8 százalékos növekedési ütemnek felelne meg, mindezt 20 százalék feletti EBIT-marzs mellett tervezi elérni a cég.

A 2025-35-ös pénzügyi kilátások alapján a Richter úgy látja, hogy a 200 millió euró éves alaposztalék a Cariprazine szabadalmak lejáratát követően is fenntartható, és a stratégiában bemutatott időszak első felében az osztalékok jelentős növekedést mutathatnak.

Orbán Gábor szerint a Richter 2035-ös víziója 6 elemből áll

Orbán Gábor, a „leginspirálóbb vezető”

A hosszú távú stratégia bemutatása alkalmából szerdán a sajtó képviselőinek Orbán Gábor vállalatvezető az elmúlt hat évre visszatekintve elmondta, hogy erős termékporfóliót építettek, létrehozták az üzletágakat, szervezeti átalakításokat hajtottak végre, és a vezetői csapatot is megújították.

„Ránézve a szektorra, az a globális tendencia, hogy az egészség és az életminőség egyre inkább fontos lesz, és ezt a tízéves stratégiánk is tükrözi” – tette hozzá a nemrégiben a leginspirálóbb vezetői díjjal jutalmazott cégvezető.

A Richter 2035-ös víziója 6 elemből áll: globális haladás, gyógyszerészet, megfizethető innováció, növekedés, skálázás, és sokféleség.

„De továbbra sem akarunk például vakcinát, vagy nem vényköteles gyógyszereket – ezekre nemet mondunk. Van elég szegmensünk, ahol még hatékonyabbak szeretnénk lenni. Az is fontos, hogy nem csak pénzügyileg akarunk sikeresek lenni, hanem társadalmilag és környezetileg is. Jusson el minél több emberhez az egészség” – mondta Orbán Gábor.

A stratégia része, hogy magas minőségű gyógyszereket nyújthassanak a betegeknek, ezért tovább szeretnének építkezni minden szegmensükben, különösen a nőgyógyászati, az immunerősítő, a pszichiátriai és a kardiovaszkuláris termékek piacán.

A stratégia legfőbb fókusza azonban az, hogyan tud a jogdíj nélküli jövedelmezőség tovább növekedni 2035-ig. Ugyanis a tízéves terven belül két évig (2029-2030) a szabadalomlejáratok következtében az előző évekhez képest csökkenni fog a cég bevétele, de ezzel számolnak.

A nőgyógyászat területén vannak még kiaknázatlan területek

Dr. Turek Péter nőgyógyászati üzletágvezető kijelentette: cél a bevétel megduplázása 10 év alatt. Új terápiás területeket akarnak nyitni, és újabb innovációkat behozni a nőgyógyászat olyan területein, amelyek nincsenek még teljesen lefedve. Ilyen például az endometriózis, vagy a PCOS (policisztás ovárium szindróma), ahol még mindig sok a kutatási lehetőség. És a nőgyógyászati onkológia területén is nagy az igény új termékekre. A kelet-európai piacok mellett tovább szeretnének terjeszkedni Nyugat-Európában is.

Dr. Kóczián Kristóf, a neuropszichiátriai üzletág vezetője beszélt a Richter fejlesztéséről, a Cariprazine-ről, az egyik legsikeresebb termékükükről, amellyel eddig 1,7 milliárd beteget kezeltek már. De egyéb bipoláris depresszió-kísérletek igen előremutatóak. A Cariprazine továbbfejlesztésének jelenleg is folynak a kísérleti fázisai, akár már jövőre is fázis III.-ba léphet. A cél, hogy a gyógyszer szabadalmi lejáratának környékén globálisan originálisan új készítmény kerülhessen piacra 2030-ra. Idegrendszeri betegségekben egyre több ember érintett, ma minden nyolcadik valamilyen mentális zavarban szenved. 5 év van még a Cariprazine szabadalmi jogának lejáratáig, és csak az Egyesült Államokban 3 millió dollár bevétel volt belőle, idén pedig 3,5 millió dollár a prognózis.

„Európában a Richter ambíciója, hogy átvegyük az elsőséget a pszichotikumok terén. A legfontosabb piacunk továbbra is az Egyesült Államok, ahol a világ egyik legnagyobb egészségügyi vállalatával, az AbbVie-val dolgozunk együtt, de Európa is fontos” – tette hozzá.

A hullámokra jól kell felszállni

Dr. Kovács Bence, a generikus medicinák üzletág vezetője arról számolt be, hogy az elmúlt években 6 százalékban tudott nőni ez a szegmens. A stratégiában cél itt is a lejáró szabadalmak meghosszabbítása, a portfólió megújítása.

„A szegmens hullámaira jól kell felszállni, a legjobb egyedül, vagy legalábbis az első szörfös táborban lenni. A cél utolsónak maradni ezeken a hullámokon. Az új termékek számát drasztikusan emelni kell, 20 százalékra szeretnénk feltornászni az üzletág nyereségét” – mondta az üzletágvezető.

Dr. Bogsch Erik igazgatósági tag, a Richter korábbi vezérigazgatója, jelenleg a biológiai termékek üzletágának vezetőjeként a Richter legkisebb üzletágát igazgatja, és 2030-ra már 300 millió euró fölé, 2035-ben már 600 millió euró fölé várja a bevételt.

Orbán Gábor összegzésként kijelentette, hogy a Richter hatalmas vállalásokat tett 2035-re, és szeretnék a földrajzi jelenlétüket is racionalizálni globálisan. Jelenleg 100 országban érnek el betegeket. Azt is kijelentette, hogy ez a stratégia nem arra van alapozva, hogy nőjenek az árak. Arra a kérdésre, hogy az állam hogyan tud segíteni céljaik elérésében, hozzátette: a környezeti ökoszisztéma megteremtésével. Emellett a most kiírt nagyvállalati pályázatban is bíznak, hogy kapnak muníciót a munkájukhoz. Az adóügyeket érintve megjegyezte, hogy minden intézkedés, ami nem az export megadóztatása, az jó a cégnek. Amerikában például az alaptörvényben rögzítették, hogy exportot nem adóztatnak.

A most kibontakozó vámháborúról szólva pedig úgy látja, hogy egyelőre kevésbé tűnik úgy, hogy rosszul járhat a cég, de a részletekkel együtt fog kiderülni, hogy így is lesz-e. A vállalatvezető szerint ez inkább a jövőben érintheti rosszul a tengerentúli nőgyógyászati és biotechnológiai amerikai értékesítést.