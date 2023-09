Béremelés: meglepő, mekkora különbségek vannak a cégek között

Egy erősen cenzúrázott dokumentum került napvilágra a Paksi Atomerőmű bővítéséről

Hatodszor is módosították a paksi atomerőmű-bővítés kivitelezési szerződését - sok lényeges információt kitakartak, de így is maradt érdekesség. Az is biztosnak látszik, hogy a projekt tovább csúszik.