Berobbantak a magyar piacra a kínai autók, terjeszkedik a forgalmazó

A Genius Automotive Europe Kft.-t a magyarországi újautó-kereskedelem két tapasztalt szereplője, a Hovány Kft. és a Petrányi Autó Kft. hozta létre a Chery Group márkáinak kizárólagos importőri feladataira 1 milliárd forintos jegyzett tőkével, 50-50 százalékos tulajdoni aránnyal. A cég 2024 elején kezdte meg működését, jelenleg már 19 márkakereskedéssel dolgozik Magyarországon. A 19 hazai kereskedésből három Hovány, kettő Petrányi márkakereskedés, és továbbá 14 partnercég tagja a hálózatnak.

A tervek szerint 2026-ban a hálózat tovább bővül, várhatóan 23-25 ponton értékesítenek és szervizelnek majd Omoda és Jaecoo típusokat. Romániában várhatóan 25-30 márkakereskedésből álló hálózatot hoznak létre, amelyből 12 még 2025-ben megnyit, a további pontok 2026-ban csatlakoznak – ismertették, külön sikernek nevezve, hogy az első számú romániai autóipari vállalkozás, a Tiriac Auto is nyit Omoda/Jaecoo márkakereskedéseket. A Genius Automotive Europe Kft. az Omoda modelljeinek forgalmazását 2024 októberében kezdte meg Magyarországon, a Jaecoo modellváltozatait pedig 2025 óta értékesíti.

A két márkával 2025 augusztusára a cég 2,2 százalékos piaci részesedést szerzett a magyarországi újautópiacon, ami 687 Omoda és 461 Jaecoo modell eladását jelenti.

A járművek 62 százalékát magánszemélyek vették meg, a flottaértékesítés aránya 38 százalék volt. A vállalat a piaci részesedés további bővülését reméli 2026-ban, amit a modellportfólió bővülésére alapoz. Példaként említették, hogy kora ősztől elérhető az Omoda 9 SHS, a prémium plug-in hibrid SUV, és hamarosan érkezik a Jaecoo 5, egy új generációs SUV. A jövő évben várható az Omoda 7 és Omoda 4, továbbá a Jaecoo modellcsaládból a Jaecoo 8 bevezetése.

A cég jelezte, hogy a modellportfólió bővítése és a regionális terjeszkedés mellett kiemelt figyelmet fordít az aftersales területre: az alkatrész-lefedettség 98 százalékos, vagyis csaknem minden alkatrész elérhető hazai készletről. A kínai Omoda/Jaecoo 2024 elején Spanyolországban lépett az európai piacra, azóta gyorsan bővítette jelenlétét a kontinensen: nyolc országban 300-nál is több márkakereskedést nyitott, és mindössze 16 hónap alatt több mint 50 ezer járművet értékesített.

Az Omoda/Jaecoo modellek 2025 végére Németországban, Franciaországban, Portugáliában is elérhetőek lesznek, ezzel a gyártó az európai piac 80 százalékát lefedi az év végére. A cél a teljes európai lefedettség 2026-ban. Az Omoda/Jaecoo kínai anyavállalata globális autóipari szereplőként az iparág élén kíván járni az innováció területén. A cég 25 ezer szabadalommal, 8 globális K+F-központtal rendelkezik – tájékoztatott a Genius Automotive Europe Kft.

(MTI)