Berúgta az Otthon Start az ajtót az OTP-nél

mfor.hu

Kiváló kilenc hónap van az OTP mögött, bár a kormányzati terhek tovább emelkedtek. Az Otthon Start miatt ötször annyi lakáshitelt igényeltek szeptemberben, mint augusztusban. 

Folytatódott a sikeres menetelés 2025-ben is – mondta Bencsik László vezérigazgató-helyettes az OTP Bank harmadik negyedéves eredményeit ismertető sajtótájékoztatón. A harmadik negyedévben időarányosan 294 milliárd forintos nettó eredményt ért el a bankcsoport. A magyarországi alaptevékenység (OTP Core) kilenc hónap alatt 230 milliárd forint adózott eredményt ért el, ebből 91 milliárd forint jutott a harmadik negyedévre. A nettó kamatmarzs kis mértékben 3,09 százalékosra nőtt. 

Gigantikus extra terheket ró ki a magyar kormány

A magyar csoporttagokat érintő kormányzati terhek kilenc hónap  alatt 226 milliárd forintot tettek ki, az év egészére nézve 259 milliárd forintnyi adóterhet vár a bank, jövőre pedig 271 milliárd forintnyi extra teherre számít az OTP. Az első kilenc hónapban 33 milliárd forintnyi bankadót, 68 milliárd forint extraprofitadót, 121 milliárd forint tranzakciós illetéket fizetett be a bank, a kamatstop ezen felül 4 milliárd forintba került. 

Az Otthon Start óriási lökést adott a lakáshitel-keresletnek. A harmadik negyedévben 193 milliárd foritnyi lakáshiteligénylés volt, ebből 99 milliárdot tett ki az Otton Start. 

Szeptemberben a 129 milliárd forintnyi lakáshitel-igénylésből 99 milliárd volt az új kedvezményes hitel. Augusztusban csupán 24 milliárd, júliusban pedig 40 milliárd forintot tett ki a lakáshiteligénylés a banknál. 

A személyi hitelek is jól mentek, 39 százalékkal nőtt az idén a szerződéses összeg, az OTP piaci részesedése 45,5 százalékosra nőtt szeptember végére. A vállalati hitelpiacon is kiválóak az eredmények, történelmi csúcson, 20,2 százalékon van már a bank részesedése a piacon. A Széchenyi Kártya Max+ programban 44 százalékos a bank piaci részesedése, összesen 281 milliárd forint volt az OTP-nél a szerződéses össze a harmadik negyedévben. 

 

Üzbegisztán és Ukrajna különösen jól teljesít

Csoport szinten a teljesítő hitelek állománya 10 százalékkal bővült, Magyarországon 8 százalékos volt a növekedés január óta. Bencsik László két országot emelt ki: Üzbegisztánt és Ukrajnát. Az előbbi országban 13 százalékkal nőtt a fogyasztási hitelek állománya, ami komoly fordulatnak számít. Ukrajnában is újraindult a hitelezés a háború dacára, 56 százalékos növekedést mértek az első kilenc hónapban. A betétállomány is nőtt csoport szinten 9 százalékkal. Jelenleg a betétek állománya meghaladja a hitelekét, Magyarországon és Bulgáriában vannak a legnagyobb állományok. 

A bankcsoport tőkehelyzete is stabil. Az úgynevezett Tier1 mutató (alapvető tőke) 18,4 százalékon áll, több mint 50 százalékkal a felügyeleti elvárás fölött. A bank ennek köszönhetően a mostaninál is gyorsabb növekedésre képes, akvizíciókat is végre tud hajtani. A likviditási helyzet is parádés, több mint a kétszerese a felügyeleti elvásárnak. A tőkearányos megtérülés (ROE) 22,7 százalékos volt a harmadik negyedév végén időarányosan számolva. 

