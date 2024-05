Betett a különadó az Aldinak is

Sokkal több adót kellett fizetnie az Aldinak, mint egy évvel korábban, bírságot is elkönyveltek, és az áruikat is jóval drágábban tudták beszerezni, így jött ki az, hogy 2014 óta először veszteséges lett a cég. Összesen 9 milliárd 484 millió forint veszteséggel zárta az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. 2023-at - olvasta ki a beszámoló soraiból a hvg.

A dokumentum szerint a nettó árbevétel 417-ről 490 milliárd forintra nőtt meg – ez 17,5 százalékos emelkedés, gyakorlatilag pontosan annyi, amekkora a tavalyi éves infláció volt. Közben azonban az anyagjellegű kiadások 69, a bérköltségek és járulékok pedig együtt 8,5 milliárd forinttal nőttek. Az eladott áruk beszerzési értéke ugrott meg ezen belül a leginkább, 300-ről 361 milliárd forintra - toldotta meg a portál.

Az „egyéb ráfordítások” nevű soron is lett egy 9 milliárd forintos növekedés, ez utóbbiból 4,4 milliárd forintot az indokol, hogy 19,4 helyett 23,8 milliárd forint adót kellett fizetnie a cégnek, ennek nagy része a különadó volt. Jókora bírság és késedelmi kamat is terhelte a céget, mintegy 3,3 milliárd forintot be kellett fizetnie, miközben egy évvel korábban mindössze 35 millió forintos tétel volt ez a cég kiadásai között.