3p
Vállalatok Amazon Berkshire Hathaway Morgan Stanley OTP

Betört egy magyar cég a világ legnagyobb 400 vállalata közé

mfor.hu

Megjelent a Forbes Global 2000 rangsora a világ legnagyobb tőzsdei cégeiről. Az OTP Csoport – négy év folyamatos előrelépést követően – idén először került be a világ legjelentősebb 400 vállalatának mezőnyébe.

A Forbes Global 2000 listáját – amelyen a vállalatokat az árbevétel, a nyereség, az eszközállomány és a piaci érték alapján rangsorolják – továbbra is a jelentős mérlegfőösszeggel rendelkező bankok uralják.

A világ meghatározó vállalatai együttesen 56 ezer milliárd dolláros éves árbevételt értek el 2025-ben (ez 6 százalékos növekedés a tavalyi rekordhoz képest), 5,5 ezer milliárd dolláros nyereséget termeltek (+13,9 százalék), eszközállományuk pedig 272 ezer milliárd dollárra nőtt (+12,9 százalék).

A leglátványosabb változás azonban a Global 2000 vállalatainak együttes piaci értékében történt: ez a tavalyi rekordhoz képest óriási, 31,8 százalékos emelkedéssel több mint 30 ezer milliárd dollárnyi részvényesi értékkel bővült.

Az idei változásokat elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok piaci értékének növekedése hajtotta.

A hardver- és számítástechnikai eszközgyártók, a félvezetőipari cégek, valamint a szoftvervállalatok (köztük a Microsoft és a Meta Platforms) már a lista több mint 10 százalékát adják, összesen 209 vállalattal – szemben a tavalyi 186-tal. Az Nvidia a 27. helyre tört előre.

Ezeknek a cégeknek az együttes piaci értéke csaknem megduplázódott: 23,9 ezer milliárd dollárról 41,4 ezer milliárd dollárra nőtt, és a Global 2000 teljes piaciérték-növekedésének több mint felét (57 százalékát) adta.

A világ legjelentősebb vállalata a Forbes Global 2000 listája szerint a JP Morgan Chase
A világ legjelentősebb vállalata a Forbes Global 2000 listája szerint a JP Morgan Chase
Fotó: DepositPhotos.com

Az első helyen az amerikai nagybank JP Morgan Chase áll. Majd az online kereskedelmi óriás, szintén amerikai Amazon és a biztosító szektor nagyágyúja, a Berkshire Hathaway következnek. Az első nem amerikai szereplő a szaúd-arábiai állami olajtársaság Saudi Aramco az 5. helyen (a negyedik a Google anyavállalata, az Alphabet).

A listán nagy amerikai dominancia figyelhető meg. Az Egyesült Államok 593 céget delegál a 2000-es rangsorra. A második Kína és Hong Kong 340 vállalattal, a harmadik Japán 179 céggel. Európából az Egyesült Királyság áll a legelőkelőbb helyen (67 multival a 4.), míg az Európai Unióból Németország 49 vállalattal a 8. pozícióban található.

Magyar siker

Az OTP Csoport idén először tört be a világ legjelentősebb 400 vállalatának mezőnyébe.

Ezt a sikert magyarországi központú, régiós bankként kollégáinkkal, ügyfeleinkkel és partnereinkkel közösen értük el. Az OTP Csoport folyamatos fejlődése a stabil stratégiánk és ügyfélközpontú működésünk visszaigazolása. Közel negyvenezer munkatársunk 11 országban dolgozik azért, hogy közel 17,5 millió ügyfelünk mindennapjait egyszerűbbé és biztonságosabbá tegyük, és tovább erősítsük vezető pozíciónkat Kelet-Közép-Európában. Kollégáimnak köszönöm a közös sikerekért tett erőfeszítéseket, ügyfeleinknek pedig a kiemelkedő fejlődéshez elengedhetetlen bizalmukat”

– mondta Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója.

Az OTP top 400-as szereplő lett a Forbes Global 2000 listáján
Az OTP top 400-as szereplő lett a Forbes Global 2000 listáján
Fotó: Depositphotos

Az OTP Csoport 2026-ban a Forbes által vizsgált valamennyi kategóriában az első ezer vállalat között szerepelt: profit alapján a 360., eszközállomány szerint a 313., árbevétel tekintetében a 993., míg piaci érték alapján a 658. helyet érte el, így az összesített listán a 398. helyezést érte el.

Ez különösen figyelemreméltó annak ismeretében, hogy négy évvel ezelőtt az OTP Csoport még nem volt a top1000-ben, azóta azonban minden évben jelentősen javított a helyezésén – teszi hozzá a bankcsoport közleményében.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagy üzletet jelentett be az egyik leggazdagabb magyar

Nagy üzletet jelentett be az egyik leggazdagabb magyar

A Jellinek Dániel tulajdonába tartozó Indotek Group megvásárolta az Auchan Retail Internationaltől (ARI) az Auchan Magyarország Kft. fennmaradt 53 százalékos tulajdonrészét, és ezzel kizárólagos tulajdonosa lett a kereskedelmi láncot üzemeltető és az ingatlanjait birtokló társaságnak – jelentette be az Indotek Group pénteken.

Aknavetők gyártásáról is tárgyalt Jászai Gellért Abu-Dzabiban

Aknavetők gyártásáról is tárgyalt Jászai Gellért Abu-Dzabiban

A 4iG vezetője közös befektetési lehetőségekről is beszélt az Edge Group vezérigazgatójával.

Fontos tárgyaláson van túl Jászai Gellért

Fontos tárgyaláson van túl Jászai Gellért

Jó lehetőségekről tárgyaltak.

Sztrájk lesz a pécsi és a székesfehérvári autóalkatrész-gyárban

Sztrájk lesz a pécsi és a székesfehérvári autóalkatrész-gyárban

Szerdán a dél-koreai Hanon Systems Hungary Kft. mindkét telephelyén leáll 12 órára a termelés. 

Most tényleg itt a Dunaferr vége? Az utolsókat is elküldték

Most tényleg itt a Dunaferr vége? Az utolsókat is elküldték

Ismét több tucatnyi munkavállaló állása szűnt meg. Azoké, akik még életben tartották az üzemet. 

Több tízmilliós bírságot kapott a Mol a barátság vezeték miatt

Több tízmilliós bírságot kapott a Mol a barátság vezeték miatt

Egy valamit nem sikerült a megfeelkő időben teljesíteniük.

Európai űripari lehetőségeinek bővítéséről tárgyalt a 4iG

Európai űripari lehetőségeinek bővítéséről tárgyalt a 4iG

Félezer műhold előállítására alkalmas üzemet is megtekintettek a tárgyalások alkalmával.

Márton_vegre

„Mint a dopping a sportban” – Macska-egér játékot játszik az AI a kiberbiztonságban

Óriási lehetőséget lát az európai uniós források magyar gazdaságban történő felhasználásában a ViVeTech Nyrt. vezérigazgatója. Márton Miklós elmondta, hogy az állami cégek gazdálkodásának áttekintése miatt rövid ideig lassulás várható a hazai kiberbiztonsági piacon, utána viszont elindulhatnak azok az informatikai projektek, amelyek az elmúlt években szinte kizárólag hazai forrásból valósultak meg. Ennek ellenére a magyar cégek IT-biztonsági felkészültsége kifejezetten erősnek mondható, de a támadók mindig egy lépéssel előrébb járnak majd. A mesterséges intelligencia inkább csak ront ezen a helyzeten.

Munkába állt a CIB Bank új vezére

Luigi Fuzio 2026. június 16-i hatállyal a CIB Bank Igazgatóságának elnöke és vezérigazgatója lett, miután lezárult a szükséges hivatalos jogi folyamat. 

Túl nagyok voltak a veszteségek, díjemelést akarnak a fuvarozók

Túl nagyok voltak a veszteségek, díjemelést akarnak a fuvarozók

Komoly veszteségeket szenvedett el az ágazat.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Kiből lesz a jó vezető? A válasz gyakran már az egyetemi években eldől

Kiből lesz a jó vezető? A válasz gyakran már az egyetemi években eldől (x)

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG