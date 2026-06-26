Betört egy magyar cég a világ legnagyobb 400 vállalata közé

A Forbes Global 2000 listáját – amelyen a vállalatokat az árbevétel, a nyereség, az eszközállomány és a piaci érték alapján rangsorolják – továbbra is a jelentős mérlegfőösszeggel rendelkező bankok uralják.

A világ meghatározó vállalatai együttesen 56 ezer milliárd dolláros éves árbevételt értek el 2025-ben (ez 6 százalékos növekedés a tavalyi rekordhoz képest), 5,5 ezer milliárd dolláros nyereséget termeltek (+13,9 százalék), eszközállományuk pedig 272 ezer milliárd dollárra nőtt (+12,9 százalék).

A leglátványosabb változás azonban a Global 2000 vállalatainak együttes piaci értékében történt: ez a tavalyi rekordhoz képest óriási, 31,8 százalékos emelkedéssel több mint 30 ezer milliárd dollárnyi részvényesi értékkel bővült.

Az idei változásokat elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok piaci értékének növekedése hajtotta.

A hardver- és számítástechnikai eszközgyártók, a félvezetőipari cégek, valamint a szoftvervállalatok (köztük a Microsoft és a Meta Platforms) már a lista több mint 10 százalékát adják, összesen 209 vállalattal – szemben a tavalyi 186-tal. Az Nvidia a 27. helyre tört előre.

Ezeknek a cégeknek az együttes piaci értéke csaknem megduplázódott: 23,9 ezer milliárd dollárról 41,4 ezer milliárd dollárra nőtt, és a Global 2000 teljes piaciérték-növekedésének több mint felét (57 százalékát) adta.

A világ legjelentősebb vállalata a Forbes Global 2000 listája szerint a JP Morgan Chase

Fotó: DepositPhotos.com

Az első helyen az amerikai nagybank JP Morgan Chase áll. Majd az online kereskedelmi óriás, szintén amerikai Amazon és a biztosító szektor nagyágyúja, a Berkshire Hathaway következnek. Az első nem amerikai szereplő a szaúd-arábiai állami olajtársaság Saudi Aramco az 5. helyen (a negyedik a Google anyavállalata, az Alphabet).

A listán nagy amerikai dominancia figyelhető meg. Az Egyesült Államok 593 céget delegál a 2000-es rangsorra. A második Kína és Hong Kong 340 vállalattal, a harmadik Japán 179 céggel. Európából az Egyesült Királyság áll a legelőkelőbb helyen (67 multival a 4.), míg az Európai Unióból Németország 49 vállalattal a 8. pozícióban található.

Magyar siker

Az OTP Csoport idén először tört be a világ legjelentősebb 400 vállalatának mezőnyébe.

„Ezt a sikert magyarországi központú, régiós bankként kollégáinkkal, ügyfeleinkkel és partnereinkkel közösen értük el. Az OTP Csoport folyamatos fejlődése a stabil stratégiánk és ügyfélközpontú működésünk visszaigazolása. Közel negyvenezer munkatársunk 11 országban dolgozik azért, hogy közel 17,5 millió ügyfelünk mindennapjait egyszerűbbé és biztonságosabbá tegyük, és tovább erősítsük vezető pozíciónkat Kelet-Közép-Európában. Kollégáimnak köszönöm a közös sikerekért tett erőfeszítéseket, ügyfeleinknek pedig a kiemelkedő fejlődéshez elengedhetetlen bizalmukat”

– mondta Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója.

Az OTP top 400-as szereplő lett a Forbes Global 2000 listáján

Fotó: Depositphotos

Az OTP Csoport 2026-ban a Forbes által vizsgált valamennyi kategóriában az első ezer vállalat között szerepelt: profit alapján a 360., eszközállomány szerint a 313., árbevétel tekintetében a 993., míg piaci érték alapján a 658. helyet érte el, így az összesített listán a 398. helyezést érte el.

Ez különösen figyelemreméltó annak ismeretében, hogy négy évvel ezelőtt az OTP Csoport még nem volt a top1000-ben, azóta azonban minden évben jelentősen javított a helyezésén – teszi hozzá a bankcsoport közleményében.