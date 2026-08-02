Bevásárláskor hűsölne? Az Auchan és a CBA is határozott

Az országos energiapiaci helyzetre tekintettel haladéktalanul energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be az Auchan Retail Magyarország – közölte a kiskereskedelmi lánc az MTI-vel.

Tudatták: a csökkentett üzemmód érinti

a légkondicionáló berendezések működtetését az áruházi és irodai terekben,

az épületvilágítást,

a technológiai hűtési folyamatokat, valamint

a HR területet is, amelynek részeként azon irodai munkakörökben, ahol lehetséges, átmenetileg otthoni munkavégzést rendeltek el.

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Intézkedett a CBA is

A CBA energiatakarékossági intézkedésekkel támogatja a villamosenergia-rendszer tehermentesítését – közölte a cég vasárnap közleményben az MTI-vel.

Azt írták, hogy a kialakult energiapiaci helyzetre és az energiaellátás biztonságának fontosságára tekintettel a CBA Kereskedelmi Kft.

arra kéri franchise partnereit, hogy működésük során tegyenek meg minden olyan ésszerű és biztonságosan alkalmazható intézkedést, amely hozzájárul a villamosenergia-felhasználás csökkentéséhez a teljes nap folyamán, kiemelt figyelmet fordítva a villamosenergia-rendszer szempontjából leginkább terhelt, 17 és 22 óra közötti időszakra.

Közölték, a kezdeményezés célja, hogy a CBA országos üzlethálózata a vásárlók magas színvonalú kiszolgálásának fenntartása mellett is aktívan hozzájáruljon a jelenlegi nehéz helyzetben az energiafelhasználás mérsékléséhez.