Bevásárláskor hűsölne? Az Auchan és a CBA is határozott

Az országos energiapiaci helyzetre tekintettel haladéktalanul energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be az Auchan Retail Magyarország – közölte a kiskereskedelmi lánc az MTI-vel.
Tudatták: a csökkentett üzemmód érinti
- a légkondicionáló berendezések működtetését az áruházi és irodai terekben,
- az épületvilágítást,
- a technológiai hűtési folyamatokat, valamint
- a HR területet is, amelynek részeként azon irodai munkakörökben, ahol lehetséges, átmenetileg otthoni munkavégzést rendeltek el.
Intézkedett a CBA is
A CBA energiatakarékossági intézkedésekkel támogatja a villamosenergia-rendszer tehermentesítését – közölte a cég vasárnap közleményben az MTI-vel.
Azt írták, hogy a kialakult energiapiaci helyzetre és az energiaellátás biztonságának fontosságára tekintettel a CBA Kereskedelmi Kft.
arra kéri franchise partnereit, hogy működésük során tegyenek meg minden olyan ésszerű és biztonságosan alkalmazható intézkedést, amely hozzájárul a villamosenergia-felhasználás csökkentéséhez a teljes nap folyamán, kiemelt figyelmet fordítva a villamosenergia-rendszer szempontjából leginkább terhelt, 17 és 22 óra közötti időszakra.
Közölték, a kezdeményezés célja, hogy a CBA országos üzlethálózata a vásárlók magas színvonalú kiszolgálásának fenntartása mellett is aktívan hozzájáruljon a jelenlegi nehéz helyzetben az energiafelhasználás mérsékléséhez.