2p

Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

Foglalja le helyét most >>

Vállalatok Auchan CBA Energiapiac Kiskereskedelem

Bevásárláskor hűsölne? Az Auchan és a CBA is határozott

mfor.hu

Több lépésben igyekeznek takarékoskodni úgy, hogy a vásárlókat is maradéktalanul kiszolgálják.

Az országos energiapiaci helyzetre tekintettel haladéktalanul energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be az Auchan Retail Magyarország – közölte a kiskereskedelmi lánc az MTI-vel.

Tudatták: a csökkentett üzemmód érinti

  • a légkondicionáló berendezések működtetését az áruházi és irodai terekben,
  • az épületvilágítást,
  • a technológiai hűtési folyamatokat, valamint
  • a HR területet is, amelynek részeként azon irodai munkakörökben, ahol lehetséges, átmenetileg otthoni munkavégzést rendeltek el.

Intézkedett a CBA is

A CBA energiatakarékossági intézkedésekkel támogatja a villamosenergia-rendszer tehermentesítését – közölte a cég vasárnap közleményben az MTI-vel.

Azt írták, hogy a kialakult energiapiaci helyzetre és az energiaellátás biztonságának fontosságára tekintettel a CBA Kereskedelmi Kft.

arra kéri franchise partnereit, hogy működésük során tegyenek meg minden olyan ésszerű és biztonságosan alkalmazható intézkedést, amely hozzájárul a villamosenergia-felhasználás csökkentéséhez a teljes nap folyamán, kiemelt figyelmet fordítva a villamosenergia-rendszer szempontjából leginkább terhelt, 17 és 22 óra közötti időszakra.

Közölték, a kezdeményezés célja, hogy a CBA országos üzlethálózata a vásárlók magas színvonalú kiszolgálásának fenntartása mellett is aktívan hozzájáruljon a jelenlegi nehéz helyzetben az energiafelhasználás mérsékléséhez. 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A 4iG is lépéseket tesz az energiatakarékosságért

A 4iG is lépéseket tesz az energiatakarékosságért

A kritikus infrastruktúra működtetéséről is írtak.

Hogyan bankolnak a magyar vállalkozások 2030-ban? Ami ma sci-fi, holnap általános lesz

Hogyan bankolnak a magyar vállalkozások 2030-ban? Ami ma sci-fi, holnap általános lesz

A pénzügyek digitalizációjából, a mesterséges intelligencia elterjedéséből sokat profitálhatnak a bankok céges ügyfelei. Milyen, a munkájukat és adminisztrációjukat megkönnyítő újdonság jöhetnek a vállalkozói bankolásban? A BiztosDöntés.hu szakértője megvizsgálta, merre a tart a céges bankszámlák piaca és milyen fejlesztések várhatók a következő években.

Közétkeztetés

Mitől javulhatna a menzai és a kórházi étkeztetés Magyarországon? Interjú

Vannak olyan kórházak Magyarországon, ahol 2012 óta 550 forintból oldják meg egy beteg négy étkezésből álló napi élelmezését. Ezen sürgősen változtatni kellene – mondta el az Mfornak adott interjúban Czirbesz Gergely, a Gasztvitál csoport stratégiai igazgatója. A hazai közétkeztetés alapvetően forráshiányos terület, amire ráférne az állami normatíva növelése, a konyhák felújítása érdekében pedig a hosszabb távú szerződések rendszerét is vissza lehetne hozni. Főleg akkor, hogyha a közétkeztetésre szociális és népegészségügyi kérdésként is tekintünk.

Túl alacsony a Duna vízszintje, fontos döntést hoztak a Paksi Atomerőműnél

Túl alacsony a Duna vízszintje, fontos döntést hoztak a Paksi Atomerőműnél

Folyamatosan csökken, lépni kellett.

Váltás az élen: 25 éves tapasztalattal érkezik az új vezető ehhez a céghez

Váltás az élen: 25 éves tapasztalattal érkezik az új vezető ehhez a céghez

Még meg kell várni egy fontos engedélyt, mielőtt zárul a csere.

Komoly igazolás az MBH-nál, ami egyben bővülést is jelent

Nem csekély tapasztalattal rendelkezik a bank új felsővezetője.

A kormány is foglalkozik a Dunaferr ügyével, a nyár végén születhet döntés

A kormány is foglalkozik a Dunaferr ügyével, a nyár végén születhet döntés

A nyár végére dől el, mit tervez a kormány a dunaújvárosi vas- és acéltermeléssel – tudta meg a Világgazdaság a Gazdasági és Energetikai Minisztériumtól.

Leszállt a NAV Balásy Gyula cégeiről

Leszállt a NAV Balásy Gyula cégeiről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) értesítette a cégbíróságot, hogy megszüntették a végrehajtást a Lounge Design Kft. ellen – írta meg a HVG.

70 milliárd forintos állami támogatást vállalhatott be az előző kormány a BYD-nak

70 milliárd forintos állami támogatást vállalhatott be az előző kormány a BYD-nak

Emellett tízezer vendégmunkásra is engedélyt adtak.

A háború hatásait már az Audi is érzi

Visszaesést hoztak a német vállalat számai.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG