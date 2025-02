Bevásárolt a MET

A tervek szerint a MET szakértelmével és globális ellátási portfóliójával bővülve, a Mega a kis- és középvállalkozások, valamint az ipari fogyasztók felé is kiterjeszti majd az értékesítési tevékenységét – zárul a közlemény.

Az akvizíciózárásra várhatóan 2025. második negyedévében kerül sor. A MET Csoporttal kötött megállapodás értelmében, a Mega 31,5 százalékos kisebbségi tulajdonrésze az alapítók és jelenlegi társvezérigazgatók, Michael Corhay és Thomas Coune tulajdonában marad, akik a Mega üzleti tevékenységét továbbra is irányítják.

