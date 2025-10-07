Beveszi Magyarországot a kínai autómárka

A BYD Hungary közleménye szerint ezzel országszerte már kilenc helyszín áll a vevők rendelkezésére, és az év végéig egy újabb szalon nyitása várható.

A gyártó a fenntartható mobilitás szélesebb körű elérhetősége iránti hosszú távú elkötelezettségének részeként erős helyi partnerek bevonásával teljes országos márkakereskedői hálózat kialakításán dolgozik – írták a közleményben.

2023-ban lépek a magyar piacra

A pécsi kereskedés a Schneider Autóház beruházása, amely a márka legújabb arculati és térkialakítási koncepcióját követi modern technológiai megoldásokkal és elegáns formavilággal. Budapest XI. kerületében, az Etele Plazában, a Schiller Autó Család üzemeltetésében, valamint Kecskeméten és Nyíregyházán, a JP Autó irányítása alatt is működik mostantól értékesítési pont.

Az MTI kérdésére a BYD Hungary-nél elmondták, hogy a partner cégek támogatást kapnak az importőrtől az értékesítési pontok kialakításához.

A kínai márka, amely 2023-ban jelent meg Magyarországon, az idén az első nyolc hónapban 1180 személyautót és kisteherautót értékesített a magyar újautó-piacon. Részesedése a magyarországi elektromos járművek piacán az idén már megközelíti a 14 százalékot.

A magyarországi újautó-piacon az elektromos járművek részesedése az idén már 10 százalék fölé emelkedett.

A BYD Auto célja az, hogy ott gyártson, ahol értékesít, ezért több milliárd dolláros beruházással gyárat épít Szegeden, ahol korábbi bejelentés szerint a Dolphin modell gyártásával még 2025-ben megkezdődik a termelés.

