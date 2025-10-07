Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Vállalatok BYD Hibrid- és elektromosautók

Beveszi Magyarországot a kínai autómárka

mfor.hu

A BYD lendületesen bővíti márkakereskedői hálózatát Magyarországon, Pécsen megnyílt az első, új márkaarculattal rendelkező vidéki kereskedés, és további három értékesítési pont is megkezdte működését a napokban.

A BYD Hungary közleménye szerint ezzel országszerte már kilenc helyszín áll a vevők rendelkezésére, és az év végéig egy újabb szalon nyitása várható.

A gyártó a fenntartható mobilitás szélesebb körű elérhetősége iránti hosszú távú elkötelezettségének részeként erős helyi partnerek bevonásával teljes országos márkakereskedői hálózat kialakításán dolgozik – írták a közleményben.

2023-ban lépek a magyar piacra
2023-ban lépek a magyar piacra
Fotó: Depositphotos

A pécsi kereskedés a Schneider Autóház beruházása, amely a márka legújabb arculati és térkialakítási koncepcióját követi modern technológiai megoldásokkal és elegáns formavilággal. Budapest XI. kerületében, az Etele Plazában, a Schiller Autó Család üzemeltetésében, valamint Kecskeméten és Nyíregyházán, a JP Autó irányítása alatt is működik mostantól értékesítési pont.

Az MTI kérdésére a BYD Hungary-nél elmondták, hogy a partner cégek támogatást kapnak az importőrtől az értékesítési pontok kialakításához.

A kínai márka, amely 2023-ban jelent meg Magyarországon, az idén az első nyolc hónapban 1180 személyautót és kisteherautót értékesített a magyar újautó-piacon. Részesedése a magyarországi elektromos járművek piacán az idén már megközelíti a 14 százalékot.

A magyarországi újautó-piacon az elektromos járművek részesedése az idén már 10 százalék fölé emelkedett.

A BYD Auto célja az, hogy ott gyártson, ahol értékesít, ezért több milliárd dolláros beruházással gyárat épít Szegeden, ahol korábbi bejelentés szerint a Dolphin modell gyártásával még 2025-ben megkezdődik a termelés.

(MTI) 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Fordulat: nem gyárthat akkumulátorokat a gödi Samsung-gyár

Fordulat: nem gyárthat akkumulátorokat a gödi Samsung-gyár

Megsemmisítették a működéshez szükséges engedélyt.

Lecsapnak a szúnyogirtókra

Lecsaptak a szúnyogirtókra

Az egyajánlatos közbeszerzések okait keresik a versenyhatóság szakértői.

Készülődik az állam kiszállása az MBH Bankból

Készülődik az állam kiszállása az MBH Bankból

Az intézményi befektetőknek zárt körben tartott előadáson elhangzottak alapján erre lehet következtetni.

A szekszárdi uszoda megnyitója

A szekszárdi uszoda épp most nyílt, de igencsak megdrágult

A Közbeszerzési Értesítőben derült ki a végleges ár, de csak miután Orbán Viktor miniszterelnök átadta.

A bűvös szám

Hétfőtől hét hiteltermék egységesen 3 százalékos fix kamattal érhető el

Mind a Széchenyi Kártya Program keretében – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Görög Zita tulajdonosként lép fel

Görög Zita jól bevásárolt a divatcégbe

A modell és színésznő üzletrészt vásárolt a Devergoban, és ezzel új fejezet kezdődik Magyarország egyik legrégebbi és legnagyobb farmer divatmárkájának az életében.

Ilyen gyorsak lesznek a vonatok – nincs már vágányzár Rákosrendező állomásánál

Ilyen gyorsak lesznek a vonatok – nincs már vágányzár Rákosrendező állomásánál

Hétfőtől az érintett szakaszokon megszűntek a lassújelek, és a korábbi sebességkorlátozások – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közösségi oldalán.

Legjobb vállalatok

Itt a lista: ezeket a magyar cégeket vezetik a legjobban

A Deloitte 26 kiemelkedő hazai vállalatot díjazott. 

Fontos hírt hozott a cégeknek az NGM

Fontos hírt hozott a cégeknek az NGM

Ez még jól jöhet.

Szijjártó Péter nagy bejelentést tett: ehhez a beruházáshoz ad 560 milliót a kormány

A német hadiipar fontos cége fejleszt Zalaegerszegen.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168