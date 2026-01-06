Bezár a bazár: egyelőre nem osztogatja tovább a pénzt a magyar kormány

A DSTP a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által indított program, amelynek lebonyolítását az MKIK vállalta, míg az operatív megvalósítását az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. végzi. Közölték: a döntés kizárólag az új jelentkezések benyújtására vonatkozik, a folyamatban lévő kérelmek értékelése folyamatos, a program működése zavartalan. A jelentkezések átmeneti szüneteltetése mérföldkő a program életében: azt jelzi, hogy a DSTP és a területi kamarai együttműködés kézzelfogható eredményeket hozott a hazai vállalkozások számára.

A jelentkezések jelenlegi üteme arra utal, hogy a rendelkezésre álló forrás a vártnál korábban kimerülhet.

Ez a megnövekedett aktivitás nemcsak a program iránti bizalmat, hanem a kamarai hálózat vállalkozásokat megszólító és aktivizáló szerepének hatékonyságát is visszaigazolja – írták. A program befektetési időszaka az MKIK közlése szerint változatlanul 2026. június 30-ig tart, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig. Az elmúlt hónapokban azonban – többek között az országos kamarai hálózatra épülő, 19 állomásos szakmai roadshow és az azt kísérő kommunikáció hatására – a vártnál jóval nagyobb érdeklődés mutatkozott a program iránt.

A beérkezett jelentkezések magas száma egyértelmű visszajelzés arra, hogy a program valódi piaci igényre válaszol, és érdemi növekedési lehetőséget kínál a magyar kkv-k számára. Az előszűrés alapján több mint 1000 vállalkozás felelt meg a program jogosultsági feltételeinek. A DSTP-t működtető MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. az esetleges következő jelentkezési lehetőség megnyitásáról előzetesen tájékoztatja az érdeklődőket – írták a közleményben.