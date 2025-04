Bezár a svéd nyomda Zalalövőn

Április elsején a Fővárosi Nagycirkusz arról számolt be, hogy bezár. Sokan megijedtek, mások tréfára gyanakodtak. Részletes tájékoztatás később várható.

Gyarmati Antal polgármester a helyi lap kérdésére azt is elmondta, hogy az Elanders bezárása hatalmas érvágás lesz a térségnek. A cégnek 2023-ban még 230 dolgozója volt, most az Opten adatai szerint körülbelül 180 van — teszi hozzá a Telex. A polgármester azt mondta: megdöbbent az üzembezárás hírének hallatán, mert az Elanders az elmúlt években folyamatosan fejlesztette a telephelyét. Új csarnok épült, napelemparkokat alakítottak ki, ezek alapján pedig sokan azt gondolták, hogy a tulajdonosok hosszú távra terveznek.

A Zaol információi szerint erről már tájékoztatták a dolgozókat. A gyárbezárás hírét a Telex forrásai is megerősítették .

