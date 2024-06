Bezárja egyik magyarországi gyárát egy nagy német cég

A Henkel Consumer Brands üzletág európai ellátási láncának átalakítása részeként magyarországi termelési tevékenységének újjászervezéséről döntött, áll a társaság közleményében.

Az átszervezés következtében a Körösladányban gyártott folyékony mosószerek termelése a következő hónapokban leáll, a gyár végleges bezárását pedig 2024 végére tervezi a cég.

A döntés meghozatala a fogyasztói igények változása miatt vált szükségessé, amely Henkel portfóliójában is változásokat eredményezett, és egyúttal termelési tevékenysége kiigazítását is szükségessé tette – ez pedig hatással volt a Körösladányban gyártott folyékony mosó és tisztítószerek termékkategóriájára is, írják.

Leépítést jelentett be a Henkel

Fotó: Depositphotos

Hozzáteszik: céljuk, hogy a lehető legnagyobb mértékben támogassák az érintett munkavállalókat, ezért “a következő hetekben a vállalat szorosan együtt fog működni a munkavállalók képviselőivel, valamint az érintett hatóságokkal, hogy a lehető legjobban szervezett átmenetet biztosítsa.”

A Magyarországon számos kategóriában (például mosószerek, hajfestékek) piacvezető Henkel Consumer Brands üzletág piaci jelenlétét nem érinti ez a konszolidáció, mivel a Körösladányban gyártott termékeket alapvetően nem Magyarországon értékesítik, hanem más európai országokba szállítják.

A Henkel a jövőben magyarországi termelői tevékenységét a környei gyárára fogja koncentrálni, ahol multitechnológiás ragasztók előállítása zajlik, áll a közleményben.