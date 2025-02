Bezárt egy CBA, a Tesco megy a helyére

Egy zebrányi távolságra van a bolttól egy nonstop Manna-üzlet, pár száz méterre egy Spar, valamint egy CBA is. Néhány saroknyi távolságra pedig az Aldinak és a Lidlnek is van egy-egy üzlete.

A környék eleve forgalmasnak számít, ugyanis sűrűn lakott városrészről van szó. Pár lépésre van egy trolimegálló, szemben pedig egy iskola is. Nem beszélve a végtelen számú kávézóról.

A főváros XIII. kerületének újlipótvárosi részén, a Radnóti MIklós utca és a Pozsonyi út sarkán nyit új boltot a Tesco. A kirakaton lévő plakát szerint már februrár végén nyílik az új egység. Korábban is élelmiszerboltként működött az üzlet, de akkor még a CBA hálózatához tartozott.

