Bezsebelik a profit felét a WHB-tulajdonosok

Az országépítésben a szó szoros értelmében részt vevő, többnyire NER-es cégekhez hasonlóan a West Hungária Bau Kft. is megőrizte stabilitását. A folyamatos, igen sok állami megbízásnak köszönhetően nincs ok az aggodalomra, noha egyes mutatókban már látszik, hogy homokszemek kerültek a gépezetbe, csökken a pénzáram – olvastuk ki a most közölt éves beszámolóból és a mellékletekből.

A budai Várban is több NER-es építőipari cég dolgozik vagy dolgozott, köztük a WHB is. Fotó: mfor/Mester Nándor

„A cég jelenleg jó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse). A mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.” - nyitottak a mellékletben.

Árnyalja ezt az optimizmust ugyanakkor, hogy a bevétel pár milliárd forinttal karcsúbb lett, a 2021-es 83 milliárd forinttal szemben 2022-ben csupán 78,5 milliárd forint érkezett. Az üzemi eredmény majdnem négymilliárd forinttal lett kisebb (15,35 milliárdról 11,51 milliárdra esett), az adózott viszont csak bő egymilliárd forinttal, 14,36-ról 13,07 milliárdra mérséklődött.

Negatív változás, hogy romlott az árbevételarányos üzemi és adózott eredmény is: előbbi 18,5-ről 14,66 százalékra, utóbbi 17,31-ről 16,64 százalékra. Az anyagköltségnél nem hatalmas, mintegy félmilliárd forintos növekmény „sújtotta” a céget, viszont az összes anyag jellegű ráfordításban már kényszerűen vastagabban fogott a ceruza, a 2021-es év 62 milliárd forintjával szemben tavaly már 65 milliárd forintot kellett kifizetni. Ez betudható az inflációnak és az igénybe vett szolgáltatások drágulásának.

A tiszta profit csökkenése ellenére a közgyűlésen tartották magukat a korábbi évek gyakorlatához, így most is annak felét, mintegy hatmilliárd forintot osztalékként kiutalnak a tulajdonosoknak, egyebek mellett a főtulajdonos Paár Attilának. 2021-ben az akkori 14,4 milliárdos adózott eredményből még 7 milliárd forintot tehettek zsebre az érintettek.

A nyereség majdnem szinten tartását segíthette, hogy másokhoz hasonlóan ez a cég is jól bánt a pénzeszközeivel, a pénzügyi műveletek tavalyi félmilliárd forintos pozitívumát megsokszorozták, most 2,72 milliárd forintot könyvelhettek el. Támasz lehetett a pénzügyek intézésénél, hogy tavaly is éltek az „EXIM Kárenyhítő Hitelprogram 2020” keretében a kedvezményes hitelkamatlábak adta lehetőséggel.

Mindezzel együtt a Paár Attila vezette társaság nem panaszkodhat a közvetlen jövőt illetően, mert munkából van bőven, köztük több állami megrendelés. Nagy falatnak számít, hogy a cég elnyerte a kínai Semcorp debreceni akkumulátorgyárának építését, de „neki jutott” a sukorói kajak-kenu akadémia, a budapesti Állatorvostudományi Egyetem, a veszprémi 200 férőhelyes parkolóház, a dunakeszi Diáknegyed, a fertődi Velux-telephely és a győri kekszgyár egyik ikonikus épületének a megépítése/felújítása is.