Bizonytalanság bénítja a vállalkozókat: elmaradnak az új cégalapítások

A vállalkozói döntések környezete ismét feszültebbé vált. Az energiapiac körüli bizonytalanság újra erősödik, a közel-keleti konfliktusok az olajárakon keresztül az inflációs kockázatokat növelik, miközben a világgazdasági kereslet kilátásai sem egyértelműek. A geopolitikai feszültségek, az árfolyamkockázat és a választási évhez kapcsolódó gazdaságpolitikai bizonytalanság együtt olyan környezetet teremtenek, amelyben a vállalkozói döntések természetes reakciója a kivárás. A kormány már az üzemanyagárak alakulására is reagált, amikor döntés született az árstop újbóli bevezetéséről és a jövedéki adó csökkentéséről a benzin és a dízel esetében, ami jól jelzi, hogy az energiaárak kérdése ismét gazdaságpolitikai súlyú tényezővé vált.

A kivárás uralja a vállalkozói döntéseket

A megszűnések nem emelkednek, a cégtrend stabilizálódik

Ebben a helyzetben akár a cégtrend stabilizálódásáról is beszélhetnénk, legalábbis, ha a megszűnések és a cégbírósági eljárások száma alapján ítélünk. Az Opten adatai szerint 2026 első két hónapjában több mint 5,6 ezer vállalkozás szűnt meg, ami valamivel alacsonyabb a tavalyi időszaknál, és az új cégbírósági eljárások száma is közel 10 százalékkal csökkent éves összevetésben. A vállalati szektor tehát nem omlik össze, sőt a korábbi évek tisztulási hulláma után a megszűnések száma inkább mérséklődik. A cégszám ugyanakkor tovább csökkent: február végére a társas vállalkozások száma mintegy 2,1 ezerrel lett alacsonyabb az év eleji szinthez képest, így továbbra is félmillió alatt maradt.

A valódi fék: az új vállalkozások hiánya

A felszín alatti folyamat azonban egészen mást mutat. A vállalkozói aktivitás motorja, az új alapítások száma látványosan gyenge. Az év első két hónapjában nagyjából 3,5 ezer új társas vállalkozás indult, ami az elmúlt évek egyik legalacsonyabb értéke. A cégtrend alakulását így nem a kilépések gyorsulása, hanem az új belépők hiánya határozza meg.

Kapcsolódó cikk Így válthatnak ma a cégek Magyarországon: lehetőségek a zöld átállásra A nap végén úgyis a számok döntenek.

Az ágazati adatok is egyértelműen mutatják a folyamatot. Például az építőiparban és az ingatlanügyletek területén az új vállalkozások száma érdemben elmarad a tavalyi szinttől. A cégbírósági eljárások továbbra is a kereskedelemben és az építőiparban koncentrálódnak a legnagyobb számban. A februári számok így nem válságot mutatnak, hanem óvatosságot. A vállalkozások nem tűnnek el tömegesen a piacról, de új cégek sem születnek.

És mi várható a jövőben?

A 2022-es energiaválság idején a mintázat hasonló volt: a bizonytalanság nem azonnal a megszűnések számában jelent meg, hanem elsősorban az új alapítások visszaesésében. A megszűnések 2023-ban látott magas számai inkább a korábbi covid-időszakból felhalmozódott hatásokat tükrözték. Az energiaárak emelkedését a vállalkozások részben be tudták építeni áraikba, a moratóriumok megszűnését viszont már nem lehetett kezelni. A vállalkozók ilyenkor nem tömegesen zárnak be, hanem kivárnak, és ez a kivárás jelenik meg először a cégtrend számaiban.

„A cégtrendben a megszűnések mindig a korábbi gazdasági döntések következményei, az alapítások viszont már a jövőbe vetett bizalmat tükrözik. A mostani adatok azt mutatják, hogy a vállalati szektor stabilizálódik, de az új vállalkozások megjelenése továbbra is visszafogott. Amíg a gazdasági környezetben erős a bizonytalanság, addig az alapítási kedv sem fog érdemben élénkülni” – mondta Alföldi Csaba, az Opten céginformációs szakértője.

Az Opten – Cégfluktuációs Index (CFI – az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkhöz képest) februári értéke országosan 12,01 százalék volt. Vármegyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt a legmagasabb fluktuációt Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád vármegye produkálta, míg az Opten–CFI Csongrád-Csanád, Tolna és Veszprém vármegyékben érte el a legalacsonyabb értékeket.

Opten – CFI vármegyénként, 2026. február

Vármegye Alapítások Megszűnések Felszámolások* Opten – CFI Főváros 717 1645 493 17,93% Borsod-Abaúj-Zemplén 68 78 37 10,84% Nógrád 26 15 7 10,79% Szabolcs-Szatmár-Bereg 66 59 42 10,77% Pest 337 315 142 10,25% Fejér 66 57 23 9,70% Jász-Nagykun-Szolnok 28 43 25 9,58% Heves 30 34 13 9,32% Békés 24 30 11 8,51% Bács-Kiskun 71 55 36 8,49% Komárom-Esztergom 33 44 20 8,37% Hajdú-Bihar 58 56 14 7,93% Somogy 28 37 23 7,62% Vas 26 24 3 7,52% Győr-Moson-Sopron 60 54 20 7,47% Zala 29 30 6 7,35% Baranya 25 52 16 6,76% Csongrád-Csanád 54 25 24 6,41% Tolna 21 15 6 6,40% Veszprém 28 30 12 5,63% ÖSSZESEN 1 795 2 698 973

*Újonnan indult eljárások