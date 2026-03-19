Bizonytalanság bénítja a vállalkozókat: elmaradnak az új cégalapítások

A vállalkozói döntések környezete ismét feszültebbé vált. Az energiapiac körüli bizonytalanság újra erősödik, a közel-keleti konfliktusok az olajárakon keresztül az inflációs kockázatokat növelik, miközben a világgazdasági kereslet kilátásai sem egyértelműek. A geopolitikai feszültségek, az árfolyamkockázat és a választási évhez kapcsolódó gazdaságpolitikai bizonytalanság együtt olyan környezetet teremtenek, amelyben a vállalkozói döntések természetes reakciója a kivárás. A kormány már az üzemanyagárak alakulására is reagált, amikor döntés született az árstop újbóli bevezetéséről és a jövedéki adó csökkentéséről a benzin és a dízel esetében, ami jól jelzi, hogy az energiaárak kérdése ismét gazdaságpolitikai súlyú tényezővé vált.
A megszűnések nem emelkednek, a cégtrend stabilizálódik
Ebben a helyzetben akár a cégtrend stabilizálódásáról is beszélhetnénk, legalábbis, ha a megszűnések és a cégbírósági eljárások száma alapján ítélünk. Az Opten adatai szerint 2026 első két hónapjában több mint 5,6 ezer vállalkozás szűnt meg, ami valamivel alacsonyabb a tavalyi időszaknál, és az új cégbírósági eljárások száma is közel 10 százalékkal csökkent éves összevetésben. A vállalati szektor tehát nem omlik össze, sőt a korábbi évek tisztulási hulláma után a megszűnések száma inkább mérséklődik. A cégszám ugyanakkor tovább csökkent: február végére a társas vállalkozások száma mintegy 2,1 ezerrel lett alacsonyabb az év eleji szinthez képest, így továbbra is félmillió alatt maradt.
A valódi fék: az új vállalkozások hiánya
A felszín alatti folyamat azonban egészen mást mutat. A vállalkozói aktivitás motorja, az új alapítások száma látványosan gyenge. Az év első két hónapjában nagyjából 3,5 ezer új társas vállalkozás indult, ami az elmúlt évek egyik legalacsonyabb értéke. A cégtrend alakulását így nem a kilépések gyorsulása, hanem az új belépők hiánya határozza meg.
Az ágazati adatok is egyértelműen mutatják a folyamatot. Például az építőiparban és az ingatlanügyletek területén az új vállalkozások száma érdemben elmarad a tavalyi szinttől. A cégbírósági eljárások továbbra is a kereskedelemben és az építőiparban koncentrálódnak a legnagyobb számban. A februári számok így nem válságot mutatnak, hanem óvatosságot. A vállalkozások nem tűnnek el tömegesen a piacról, de új cégek sem születnek.
És mi várható a jövőben?
A 2022-es energiaválság idején a mintázat hasonló volt: a bizonytalanság nem azonnal a megszűnések számában jelent meg, hanem elsősorban az új alapítások visszaesésében. A megszűnések 2023-ban látott magas számai inkább a korábbi covid-időszakból felhalmozódott hatásokat tükrözték. Az energiaárak emelkedését a vállalkozások részben be tudták építeni áraikba, a moratóriumok megszűnését viszont már nem lehetett kezelni. A vállalkozók ilyenkor nem tömegesen zárnak be, hanem kivárnak, és ez a kivárás jelenik meg először a cégtrend számaiban.
„A cégtrendben a megszűnések mindig a korábbi gazdasági döntések következményei, az alapítások viszont már a jövőbe vetett bizalmat tükrözik. A mostani adatok azt mutatják, hogy a vállalati szektor stabilizálódik, de az új vállalkozások megjelenése továbbra is visszafogott. Amíg a gazdasági környezetben erős a bizonytalanság, addig az alapítási kedv sem fog érdemben élénkülni” – mondta Alföldi Csaba, az Opten céginformációs szakértője.
Az Opten – Cégfluktuációs Index (CFI – az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkhöz képest) februári értéke országosan 12,01 százalék volt. Vármegyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt a legmagasabb fluktuációt Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád vármegye produkálta, míg az Opten–CFI Csongrád-Csanád, Tolna és Veszprém vármegyékben érte el a legalacsonyabb értékeket.
Opten – CFI vármegyénként, 2026. február
|
Vármegye
|
Alapítások
|
Megszűnések
|
Felszámolások*
|
Opten – CFI
|
Főváros
|
717
|
1645
|
493
|
17,93%
|
Borsod-Abaúj-Zemplén
|
68
|
78
|
37
|
10,84%
|
Nógrád
|
26
|
15
|
7
|
10,79%
|
Szabolcs-Szatmár-Bereg
|
66
|
59
|
42
|
10,77%
|
Pest
|
337
|
315
|
142
|
10,25%
|
Fejér
|
66
|
57
|
23
|
9,70%
|
Jász-Nagykun-Szolnok
|
28
|
43
|
25
|
9,58%
|
Heves
|
30
|
34
|
13
|
9,32%
|
Békés
|
24
|
30
|
11
|
8,51%
|
Bács-Kiskun
|
71
|
55
|
36
|
8,49%
|
Komárom-Esztergom
|
33
|
44
|
20
|
8,37%
|
Hajdú-Bihar
|
58
|
56
|
14
|
7,93%
|
Somogy
|
28
|
37
|
23
|
7,62%
|
Vas
|
26
|
24
|
3
|
7,52%
|
Győr-Moson-Sopron
|
60
|
54
|
20
|
7,47%
|
Zala
|
29
|
30
|
6
|
7,35%
|
Baranya
|
25
|
52
|
16
|
6,76%
|
Csongrád-Csanád
|
54
|
25
|
24
|
6,41%
|
Tolna
|
21
|
15
|
6
|
6,40%
|
Veszprém
|
28
|
30
|
12
|
5,63%
|
ÖSSZESEN
|
1 795
|
2 698
|
973
*Újonnan indult eljárások