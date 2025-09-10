Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos, hosszú távú tervezés eredménye. Minél korábban kezdünk el félretenni – akár gyermekünk születésétől kezdve –, annál nagyobb eséllyel biztosíthatjuk a tanulmányok, a családalapítás vagy a nyugodt nyugdíjas évek anyagi hátterét. A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) Megtakarítási Életútprogramja ehhez kínál életszakaszokra szabott, állampapír-alapú megtakarítási rendszert, amely a születéstől egészen az időskorig végigkíséri az ügyfeleket – állami garanciával és a kamatokon felül akár évi több tízezer forintos állami támogatással. A program célja, hogy az öngondoskodás és a portfóliószemléletű megtakarítás ösztönzésével támogassa a tudatos pénzügyi jövőtervezést.

Az Életútprogram különlegessége, hogy a megtakarítási lehetőségeket az egymást követő életszakaszok eltérő igényeihez igazítja, ezzel mindenkinek segít a tudatos vagyontervezésben.

Babakötvény és Start-számla – A Magyarországon született gyermekeket 42 500 forint életkezdési támogatás illeti meg. A Start-számlára kizárólag Babakötvény vásárolható, ami 19 év futamidejű, inflációkövető kamatozású állampapír, és a magyar állam jóváírja a befizetések 10 százalékát – maximum évi 12 000 forintot – további támogatásként. 2025. szeptember 1. és október 31. között promóciós ajándékot kapnak azok az ügyfelek, akik a Kincstár ügyfélszolgálatán személyesen nyitnak Start–értékpapírszámlát ebben az időszakban.

  • Állampapír-megtakarítások – A fiatal felnőttkortól elérhető állampapír-konstrukciók akár néhány hónapra is biztonságos, kiszámítható hozamot nyújtanak, a befektetett összeg és kamat kifizetésére a magyar állam teljes garanciát vállal.
  • Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) – Az aktív munkavállalói években a hosszú távú öngondoskodást a NYESZ keretében vásárolt állampapírok támogatják, amelyekhez akár évi 100 000 forint személyijövedelemadó-visszatérítés is igénybe vehető, tovább növelve a megtakarítás értékét.

A konstrukciók egymásra épülése lehetővé teszi, hogy a lejáró állampapírok tőkéje és kamata zökkenőmentesen átcsoportosítható legyen a következő célra, így a felhalmozott vagyon folyamatosan a tulajdonosért „dolgozik” akár tervezett kiadásokról, akár váratlan élethelyzetekről van szó.

Az Életútprogram nagy előnyei közé tartozik a biztonság és a kiszámíthatóság: a befektetések állampapírokon keresztül történnek; a megtakarított összeg és a kamatok kifizetésére az állam teljes körű garanciát vállal. A konstrukciók előre rögzített, átlátható feltételekkel működnek, így az ügyfelek pontosan tudják, milyen hozamra számíthatnak.

Kényelmes, gyors ügyintézés

A Kincstár korszerű megoldásokat kínál az ügyfélkiszolgálásban: az értékpapírszámla, a Start-számla és NYESZ vezetése díjmentes, és megnyitásuk a www.magyarorszag.hu oldalon DÁP- vagy KAÜ-azonosítással akár percek alatt elintézhető online, majd a számla a WebKincstár vagy a MobilKincstár felületén azonnal használatba vehető. Ezeken a platformokon valós idejű adatok, részletes kimutatások és felhasználóbarát kezelőfelület segíti a megtakarítások nyomon követését. A digitális felületek használata nemcsak a fiatalabb korosztálynak, hanem az idősebb megtakarítóknak is könnyen elsajátítható, azaz minden generáció számára elérhetővé válik a tudatos pénzügyi tervezés. Rendszeres befektetési megbízással minden befizetés, jóváírás automatikusan befektetésre kerül az előre kiválasztott állampapírba, így rendszeres megtakarítás esetén nem kell minden esetben külön megbízást rögzíteni.

A Kincstár Megtakarítási Életútprogramja minden életszakaszban kézzelfogható, biztonságos és átlátható módon támogatja az öngondoskodást. A születéstől a nyugdíjig egymásra épülő megoldásokkal gondoskodik arról, hogy a pénzügyi jövő ne a véletlenen múljon.

Védelmi és űripari tárgyalásokat folytatott Törökországban a 4iG

Zárónapjához érkeztek Jászai Gellért tárgyalásai Törökországban.

Kivonul a szomszédból a Wizz Air

Bezárja bécsi bázisát a Wizz Air. A diszkont légitársaság 2026. március 15-ig fokozatosan kivonul az osztrák főváros repülőteréről.

Megszüntette a MÁV a 2000-es évek óta működő Elvira menetrendi keresőt. Az oldalt megnyitva már csak egy rövid közlemény fogadja a felhasználót, amely szerint a szolgáltatás többé nem elérhető.

A gázkereskedelmi szerződés aláírása

A Shell és az MVM stratégiai gázkereskedelmi megállapodást kötött

Tíz évre szóló gázkereskedelmi megállapodás jött létre a Shell Energy Europe Limited (SEEL) és a magyar földgázkereskedelmi vállalat, az MVM CEEnergy Zrt. (MVM CEEnergy) között.

Viber Ads Manager

A Viber Ads Manager hazánkban is elindul

Az önkiszolgáló hirdetési platform lehetővé teszi kis- és középméretű hirdetőinek, ügynökségeinek, hogy pay-as-you-go modell keretében hirdetési kampányokat futtassanak.

Törökországban tárgyalt a 4iG elnöke

Jászai Gellért több kiemelt szereplővel és intézménnyel folytatott megbeszéléseket a védelem, az űrkutatás és a technológia területén.

Nagy dobásra készül a BYD

Az európai piacot Európából látnák el.

Még több pénzt kapnak az e-autót vásárló cégek

EM: tízmilliárd forinttal megemeli a kormány a vállalati e-autó támogatási program keretösszegét.

Foxpost

Fontos változások jönnek mától a FOXPOST automatáknál

Ősszel megkezdődik a Packeta Z-BOX automaták integrálása a FOXPOST hálózatába. Az első szakasz szeptember 8-án indul: ettől a naptól a FOXPOST hálózatában kétféle automata lesz elérhető. A már ismert érintőképernyős készülékek FOXPOST A-BOX néven működnek tovább, emellett megjelennek a Packeta rendszeréből ismert, gombos kezelőpanelű automaták, FOXPOST Z-BOX néven.

Az Erste villogó bankkártyával egészítette ki a népzserű mesekönyvet

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az OLED kijelzős plasztikon felvillannak a rakéta ablakai fizetéskor, így a gyerekek játékosan tanulhatják meg a digitális pénzhasználatot. Az Erste és a Visa, a világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója együttműködésében egy különleges limitált bankkártya jelent meg a bank kínálatában, így a gyerekek játékosan tanulhatják meg a digitális pénzhasználatot – derült ki a szerdai közös sajtótájékoztatójukon. Az Erste felmérése szerint a szülők  többsége fontosnak tartja, hogy már kisgyermekkorban beszéljenek a pénzügyekről. A bank a tavaly kiadott edukációs mesekönyv, a Cserebere az erdőben mellett az idén a gyerekek nyelvén megfogalmazott kisokossal is segít a szülőknek. 

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

