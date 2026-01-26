Biztos, hogy tudni akarja, mennyit keres az Auchannál egy mirelit komissiózó?

Az Auchan Magyarország az idei bérfejlesztés során két lépcsőben, összesen több mint 9,2 százalékkal emeli meg az alapbéreket a munkakörök legnagyobb részében. Januárban 5 százalékkal, júliustól pedig további 4,2 százalékkal emelkedik az áruházi és a logisztikai fizikai munkakörökben foglalkoztatott munkatársak alapbére. A magasabb alapbérek a pótlékok és juttatások széles körével egészülnek ki, amelyek egyes elemeit szintén megemeli a vállalat. A szakképzettséget igénylő pozíciókban – például egy pék esetében – a szakértői szinten foglalkoztatott munkavállalók bruttó átlagkeresete meghaladja a 640 ezer forintot. A logisztikán mirelit területen dolgozó komissiózó munkatársak bruttó havi jövedelme pedig elérheti akár a 850 ezer forintot is.

A 2026-os bérfejlesztésnél az Auchan Magyarország az összes juttatás alapját képező alapbéreket emeli meg a fizikai munkakörökben foglalkoztatott munkatársaknak januártól átlagosan 5 százalékkal, majd júliustól további 4,2 százalékkal. Ez összesen több mint 9,2 százalékos alapbér-emelést jelent az év során. A 9 százalék feletti alapbéremelés több mint duplája a tavalyi hivatalos inflációnak. Az emelés nagyobb részét (5 százalék) januárban hajtja végre a vállalat, a januári emelt bérre kerülő további 4,2 százalékot pedig júliustól kapják meg a munkatársak. Az alapbéremelés az áruházi és logisztikai fizikai munkakört betöltő dolgozókra vonatkozik, tehát a vállalatnál foglalkoztatott legtöbb munkatársra. A béremelés után a legtöbb, szakképzettséget nem igénylő áruházi pozícióban az alapbérek havonta bruttó 422 ezer, illetve júliustól bruttó 440 ezer forinttól kezdődnek. Az elérhető bruttó alapbér a pékek, cukrászok, hentesek esetében pedig 551 100 forint lesz januártól, ami júliustól bruttó 573 800 forintra emelkedik.

A logisztikán dolgozó munkatársak alapbérből, különböző pótlékokból, bónuszokból és az egyéni teljesítményen alapuló prémiumokból álló jövedelmet kapnak. Egy mirelit komissiózó esetében a bruttó havi jövedelem így akár a 850 ezer forintot is elérheti.

Juttatások is vannak

A jelentős alapbéremelést széles körű juttatások egészítik ki. A 12 százalékos dolgozói vásárlási kedvezmény éves kerete 3 millió forintra nő, így a munkatársak akár 360 ezer forint kedvezményt kaphatnak vásárlásaik után az év során. Emellett Cafeteria kártyán is biztosít a vállalat egy havi keretösszeget kollégáinak. A munkába járás költségét a jogszabályi minimum felett, kilométerenként 30 forinttal támogatja az Auchan. A kockázati élet- és balesetbiztosítás a munkatársak és családtagjaik számára a nehéz helyzetekre nyújt támogatást, csakúgy, mint a Számíthatsz ránk! program, mellyel a vállalat ingyenes életvezetési, jogi és pénzügyi tanácsadást nyújt a munkatársak és hozzátartozóiknak.

Ehhez adódnak még az egyéb juttatások, mint például az egészségügyi szűrések, valamint a nyári tábor, a karácsonyi és az iskolakezdési támogatások. A vállalatnál eltöltött időt mindezek mellett a jubilálóknak járó jutalommal is honorálják.

„Hisszük, hogy sikereink alapja az elkötelezett és felkészült csapatunk. Ezért fontos számunkra, hogy kiszámítható, folyamatosan emelkedő jövedelmi feltételeket biztosítsunk a kollégáinknak. Idén az alapbéremelésre helyeztük a hangsúlyt, mert ez minden további juttatás alapja. Az emelés mértéke a tavalyi inflációt több mint kétszeresen meghaladja, így stabil, tervezhető alapot ad, amelyet pótlékok és egyéb juttatások egészítenek ki. Ezzel is szeretnénk azt erősíteni, hogy szükségünk van kollégáink szaktudására és elkötelezettségére a közös céljaink eléréséhez”

– mondta Vincze Géza, a vállalat ügyvezető igazgatója.

A bérfejlesztés az érdekképviseletekkel egyetértésben történik, évek óta először jött létre ennek kapcsán megállapodás a vállalat és a KASZ között.

„A korábbi évekhez hasonlóan idén is konstruktív tárgyalásokat folytattunk a vállalat vezetőivel. A folyamat során mindkét félben megvolt a kellő rugalmasság, és sikerült olyan előrelépéseket tenni, amelyek elegendőek voltak az egyezséghez. A vállalat ambiciózus tervekkel vág neki az elkövetkező éveknek, amihez jó alapot szolgáltathat a mostani megállapodás. Örömömre szolgál, hogy idén megállapodással tudtuk zárni az egyeztetéseket”

– tette hozzá Karsai Zoltán, a KASZ elnöke.

Az Auchan Magyarország jelenleg közel 5400 embert foglalkoztat