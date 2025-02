A BKV ragaszkodik ahhoz, hogy metróvagon-felújítás történt

A közbeszerzést vizsgálta a Közbeszerzési Döntőbizottság is, amely mindent rendben talált, és határozatával hivatalosan megerősítette: a BKV mindenben jogszerűen járt el az M3 járművek korszerűsítéssel egybekötött felújítására kiírt tenderben — húzta alá a BKV.

„A felújítás során az orosz fél jelezte, hogy olyan rossz állapotban van az egész kaszni, hogy nem felújítani fogja ezt a kasznit, hanem újragyártani. Tehát, az most itt elmondható, hogy amikor az orosz szerelvények kasznijai ki lettek küldve Moszkvába, akkor nem azok jöttek vissza, hanem az orosz fél vállalta azt, hogy nem toldozgatja-foldozgatja, hanem egy stabilabb és újragyártott kasznival küldte vissza a szerelvényeket.”

M3 metró állomásai is megújultak, Deák téri átjáró Fotó: mfor/Mester Nándor

Az M3 metró szerelvényeinek 2016-2017-es felújításakor 222 darab, különböző állapotú kocsi modernizálására kötött szerződést a BKV Zrt. A tenderen győztes orosz cég – miután megvizsgálta a szerelvények állapotát – vállalta, hogy a felújítás során új és felújított alkatrészeket is beépít, a kocsiszekrényeket pedig újragyártja ugyanazért a költségért — közölte a cég.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!