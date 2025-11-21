1p

Black Friday: Hét európai országban tüntetnek a Zara dolgozói

A kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú napra, fekete péntekre időzítették a Zara dolgozói a demonstrációjukat. A tüntetés az EU négy legnagyobb gazdaságának Zara-üzleteit érinti, emellett Belgium, Luxemburg és Portugália boltjai is leállhatnak a jövő héten.

Tüntetést szerveznek a Zara dolgozói a fekete péntek napjára – tudta meg a Reuters. A demonstráció hét ország Zara-üzleteire terjed ki: Németország, Franciaország, Olaszország és Spanyolország mellett Belgium, Luxemburg és Portugália szakszervezetei is részt vesznek a kezdeményezésben. 

A szakszervezetek azt követelik a ruhamárka tulajdonosától, az Inditextől, hogy állítsa vissza a koronavírus-járvány előtti profitmegosztási rendszert. A világ egyik legnagyobb fast-fashion márkája nem panaszkodhat az eladásokra, és a részvényeinek értéke is kétszeresére emelkedett az elmúlt három évben. 

Nem ez az első alkalom, hogy Spanyolországban a fekete péntek alkalmából tüntetnek a dolgozók. A spanyol Zara alkalmazottjai 2022-ben is ezt a napot választották, az Inditex pedig három hónappal később 20 százalékkal megemelte a bolti dolgozók átlagfizetését.

