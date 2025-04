A BMW beszállító ZF Chassis Modules gyártócsarnokot avatott Debrecenben

A közel 7,5 milliárd forintos beruházással, a helyi önkormányzattal együttműködve megvalósított üzem 220 új munkahelyet teremt az debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben — számol be róla az MTI.

A ZF Foxconn új gyártócsarnoka Debrecenben

Fotó: Panattoni

Az első- és hátsótengelyeket gyártó új üzem kulcsszereplő a BMW debreceni gyárának ellátási láncában. A gyárban az első és hátsó futóműveket az autógyártás menetrendjéhez igazodva gyártják – mondta el Varjassy Csaba, a 2023-ban alapított ZF Chassis Modules Hungary Kft. gyárigazgatója.

A magas szinten automatizált gyártósorokon – külön az első és a hátsó futóművek – 22-24 művelet végrehajtásával készülnek el, a gyártáshoz több mint 60 beszállítótól közel 500-féle alkatrész érkezik – ismertette Varjassy.

A projekt finanszírozását a tulajdonos OTP Ingatlanbefektetési Alap biztosította. A Panattoni és az OTP Ingatlanalap már számos közös beruházásban vett részt, amelyek hosszú távon is fenntartható értéket képviselnek.

A ZF Chassis Modules Hungary tavaly októberben adott át új, 450 foglalkoztatottal működő autóipari gyártócsarnokot Kecskeméten, ahol a Mercedes számára gyártanak tengelymodulokat. Az üzem 14,6 millió euróba – megközelítőleg 5,8 milliárd forintba – került. A Panattoni Hungary által fejlesztett üzem a KEPI és a Városi Alapkezelő Zrt. által kezelt Kecskemét Városfejlesztési Alap és Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap közös befektetéseként valósult meg. A helyi önkormányzat szándéka volt, hogy így is támogassák a Mercedes bővítési stratégiáját – jelezték.

Kemenes László, a Panattoni Hungary ügyvezetője lelkesen beszélt

Fotó: Panattoni

„A kecskeméti projekt után Debrecenből is büszkén jelentjük, hogy itt is sikeresen megvalósítottunk egy kategóriájában is komplex, csúcstechnológiás ipariingatlan-fejlesztést. A beruházás a tervezett feszített tempóban haladt, és a vállalt határidőre elkészült, ami jól tükrözi a Panattoni alapértékeit: az agilitást, a hatékonyságot és a megbízhatóságot az ipari ingatlanfejlesztések terén” – nyilatkozta Kemenes László, a Panattoni Hungary ügyvezetője.